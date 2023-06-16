Фільтри грубої очистки є майже в кожному кондиціонері

Як вибрати кондиціонер – завдання багатопланове, враховуючи різноманітність представленої на ринку кліматичної техніки. Для цього потрібно вільно оперувати ключовими параметрами вибору приладу. Перш за все, варто визначитеся з його потужністю, типом і додатковими можливостями. Детальніше про вибір кондиціонера розповідає «Теплоцентр».

Розрахунок і підбір потужності кондиціонера

Найважливішим параметром будь-якого кондиціонера є його потужність, тобто скільки холоду здатний виробити кондиціонер. Потужність по холоду вимірюється у ватах (Вт) або британських теплових одиницях BTU (1 BTU дорівнює 0,293 Вт). Вона нерідко відображається в назві моделі кондиціонера, наприклад, потужність охолодження 5000 BTU буде представлена цифрами 05.

Сучасні виробники випускають пристрої для кондиціювання повітря з наступною градацією холодопродуктивності:

05 (5000 BTU або 1,47 кВт) – така техніка підійде для житлових приміщень площею до 15 м 2 , оскільки для охолодження 10 м 2 приміщення з висотою стелі 2,8-3,0 м виробники рекомендують вибирати кондиціонер з потужністю по холоду 1 кВт;

07 (7000 BTU або 2,05 кВт) – буде достатньо для кімнати площею не більше 20 м 2 ;

09 (9000 BTU або 2,64 кВт) – відповідний варіант для кімнат до 26 м 2 ;

12 (12000 BTU чи 3,52 кВт) – для приміщень площею 30-35 м 2 ;

18 (18000 BTU або 5,28 кВт) – такі моделі можуть встановлюватись у кімнатах розміром до 52 м 2 ;

24 та 36, що відповідає продуктивності по холоду 7 та 10,55 кВт.

Для вибору кондиціонера потужність – вихідний параметр. Недолік потужності змусить кондиціонер працювати фактично постійно, що збільшить витрату електроенергії і гарантовано призведе до передчасного виходу з ладу обладнання.

Додаткові параметри, які впливають на рівень потужності

Щоб правильно вибрати кондиціонер, скористайтесь попередньою формулою розрахунку: на 10 м² площі (виходячи з висоти стель близько 2,8-3 м) припадає 1 кВт потужності. Такий метод підбору є спрощеним, тому не враховує наявність джерел додаткового теплового навантаження, яке має компенсувати кондиціонер у квартирі.

Тому перед тим, як обрати остаточно модель відповідної продуктивності по холоду, потрібно потужність охолодження, отриману з розрахунку 1 кВт на 10 м2, збільшити:

на 25-30%, якщо вікна у приміщенні виходять на сонячну сторону;

на 0,2-0,3 кВт, помножені на кількість одиниць побутової техніки, що використовується у кімнаті;

на 0,1 кВт на кожну людину, яка постійно перебуває в приміщенні.

Якщо висота стель у кімнаті перевищує 3,0 м або ви живете на верхньому поверсі будівлі, де сонце нагріває стелю, вибирайте модель кондиціонера із запасом потужності по холоду.

На ефективності роботи також позначиться:

1. Тип об'єкта нерухомості і його призначення. Якщо експлуатація комерційного призначення (наприклад, фітнес-центр або кінотеатр), слід віддати перевагу моделям з більш високою продуктивністю.

2. Конструктивні особливості кімнати (наявність вікон, дверей, висота стель, поверховість) впливають на вибір потужності в бік її збільшення.

3. Кількість людей і техніки. Працюючі прилади виділяють додаткове тепло, тому враховуйте цей факт при купівлі кондиціонера.

Критерій рівня шуму

Для спліт-кондиціонерів виробники вказують рівень шуму лише внутрішнього блоку. Орієнтуйтеся на те, що для спальні чи робочого кабінету краще, щоб рівень шуму не перевищував 35-45 дБ.

Що варто враховувати, вибираючи кондиціонер за рівнем шуму:

1. Виробники часто вказують цей параметр, вимірюючи його на середній або мінімальній потужності. Це означає, що в особливо спекотні дні, коли кондиціонер працює на максимальній потужності, рівень шуму буде набагато вищим за вказані значення.

2. Додатковий шум може виникнути через неграмотну установку, якщо вібрація від роботи кулерів буде передаватися стінами на меблі або металеві конструкції.

Функціональні можливості спліт-систем

Обігрів

Ця функція є не в кожному кондиціонері і розрахована на міжсезоння, коли в приміщенні опалення ще немає, а за вікном вже холодно. У більшісті спліт-систем зовнішні блоки працюють при температурі -7°C. Але при нижчих температурах потужність обігріву падає і виникає ризик зледеніння зовнішнього блоку.

Осушення

Такий режим допоможе простіше перенести виснажливу спеку і перешкоджає поширенню плісняви. У більшості кондиціонерів ця функція встановлена за замовчуванням.

Вентиляція

Забезпечує циркуляцію повітря в приміщенні. Як правило, компресор та вентилятор зовнішнього блоку спліт-системи відключаються і працює лише внутрішній. Не варто плутати цей режим із припливом свіжого повітря з вулиці.

Очищення повітря

Фільтри грубої очистки є майже в кожному кондиціонері. Вони блокують пил і більші частинки на зразок пуху та вовни. Фільтри потрібно витягувати та чистити хоча б раз на кілька місяців.

Також є фільтр тонкого очищення, який може вловлювати найдрібніший пилок рослин, різні запахи та сигаретний дим. Такі фільтри не завжди виходить прочистити пилососом або промити водою.

Іонізація

Під цим режимом розуміють насичення повітря аероіонами, які мають забезпечувати приплив сил, покращення імунітету та самопочуття загалом. Аероіони – це частинки повітря, які несуть у собі електричний заряд. У природних умовах такі частки присутні на схилах високих гір, біля водоспадів, на берегах гірських річок, морів та океанів.

Корисні додаткові функції спліт-систем:

1. Режим сну чи нічний режим. З ним кондиціонер менше шумітиме ночами і автоматично знижуватиме температуру на кілька градусів.

2. Турборежим. Дозволяє швидко вийти на задану температуру. Для цього кондиціонер працює на високій потужності, але не довше півгодини.

3. Розморожування зовнішнього блоку. Функція використовується в холодну пору року і не потрібна тим, хто не планує гріти повітря у приміщенні.

4. Самодіагностика. Самостійне визначення несправностей системи.

5. Датчик руху. Допомагає перейти в режим енергозбереження за мінімальної активності в приміщенні.

6. Регулювання повітряного потоку. Дозволяє встановити напрямки повітряних потоків, що може врятувати вас від застуди, якщо ви спите навпроти кондиціонера.

7. Підтримка Wi-Fi. Дозволяє керувати кондиціонером зі смартфона.