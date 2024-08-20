Світлі відтінки візуально роблять будівлю більшою, саме тому білий колір домінує в класичній архітектурі

Від вибору кольору для фасаду вашого дому залежить зовнішній вигляд всього подвір’я. Тому, обираючи відтінок для фасаду будинку, зверніь увагу на декілька факторів, про які пише «Зелена садиба».

Яскраві та нейтральні відтінки

Білий, бежевий або світло сірий фасад будинку – оптимальний варіант, якщо ви не хочете, щоб ваш дім сильно впадав в очі сусідам, чи відвертав увагу від ландшафту. Нейтральні кольори точно скоро не набриднуть. Але у таких будинків є один недолік, коли сад спить і навкруги сірість і мряка, нейтральні будинки ніяк не додають яскравих кольорів і настрою, відповідно.

Інша річ – синій, жовтий, червоний або зелений фасад. Це основні кольори екстер’єру, які демонструватимуть всім індивідуальність господарів. Правда, чим яскравіший будинок, тим ймовірніше з часом вам захочеться змінити його колір.

Поєднання кольорів

Вибираючи колірну палітру для вашого дому, слід враховувати три елементи:

основний колір;

допоміжний;

акцентний.

Акцентні кольори – це саме ті деталі фасаду, де можна «погратися», навіть якщо ви віддаєте перевагу нейтральним фасадам. Подумайте про поєднання основного білого чи сірого кольору з яскраво-жовтими вхідними дверима, або коричневого чи бежевого з веселими зеленими віконницями. Що стосується оздоблення, білий виглядає чисто та яскраво на будь-якому екстер’єрі, але коричневий, чорний та сірий також можуть доповнювати багато колірних схем.

Гармонійне поєднання кольорів:

Властивості різних кольорів:

Ступінь поглинання тепла

Як відомо, сонячне проміння більше притягують темні поверхні, саме тому на спекотному півдні найчастіше зустрічаються світлі фасади і дахи, в прохолодних регіонах – темні.

Стійкість до атмосферних явищ

Чим яскравіша поверхня фасаду, тим більше вона схильна до вигорання на сонці. Чорний – абсолютний лідер в цьому процесі. Водночас чим світліший фасад, тим менше на його колір впливає сонце. Але білий в цьому питанні – не ідеальний, бо має властивість з часом жовтіти. Ідеальний, з цієї сторони, сірий – не жовтіє, не вигорає, на ньому не видно бруд і пил. З віком сірий фасад може бути з різних матеріалів, може трохи змінити відтінок.

Візуальні властивості кольорів фасадів

Світлі відтінки візуально роблять будівлю більшою, саме тому білий колір домінує в класичній архітектурі, білі фасади можуть вражати своєю монументальністю.

Благородно також виглядають кремові та світло-бежеві відтінки, та самі по собі вони дещо бліді. Але в поєднанні з акцентними темними кольорами такі фасади виглядають значно цікавіше.

Колір і форма

Яскраві насичені кольори фасадів будинків гармонійно виглядають тільки тоді, коли останні мають досить просту форму, без дрібних архітектурних деталей. В іншому випадку краще вибрати світлий нейтральний відтінок стін, щоб урівноважити вигадливість конструкції.