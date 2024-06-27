Немає нічого простіше, ніж створити на веранді обідню зону

Веранда – чудове доповнення до затишних місць у домі. Її можна використовувати і як робочий кабінет, і як зону відпочинку. Як оформити веранду відповідно до стилю будинку, пише Poradum.

Навіщо добудовувати веранду:

збільшення корисної площі;

прикраса будинку;

утеплення будинку;

поліпшення звукоізоляції;

створення перешкоди прямого попадання в будинок дрібного сміття.

Як оформити веранду

Оформлення веранди має відповідати загальному стилю дизайну будинку. Слід враховувати, що три стіни з чотирьох на веранді бувають засклені. Таким чином, залишається одна суцільна стіна, вздовж якої можна розташовувати меблі. Тому треба уникати установки громіздких глухих шаф. Хоча і такий варіант можливий, якщо прибудова зводилася виключно в (господарських) цілях.

Літня кухня. У такій прибудові можна поставити плиту і декілька робочих поверхонь. Якщо будова закритого типу, краще всього використовувати електроплиту і подбати про витяжки. На відкритих верандах модно ставити жаровні або барбекю. В залежності від розмірів споруди, разом із зоною приготування їжі тут можна розмістити обідній стіл і стільці.

Їдальня. Немає нічого простіше, ніж створити на веранді обідню зону зі столом і стільцями по центру приміщення. Вікна можна оформити красивим текстилем, який особливо вдало доповнить дизайн в класичному стилі або підкреслить затишок. Такі веранди-столові найкраще розташовувати в східній частині будинку, тоді сніданок буде проходити в променях висхідного сонця.

Спальня. Дуже цікавий варіант, особливо у випадку з заскленим дахом. У такий веранді-спальні розміщується ліжко і тумбочки. Мінімалістичний дизайн найбільш підходить для таких приміщень.

Вітальня. Якщо прибудова знаходиться в західній частині будинку, це дозволить насолоджуватися заходом сонця. Веранда не повинна бути повернути в бік вулиці. Якщо навпроти вікон знаходиться сусідський будинок, то краще висадити дерева. Якщо вхід у таку прибудову розташований по центру фасадів, в одній частині приміщення встановлюють диванчик і крісла, в іншій частині – столик зі стільцями. Якщо приміщення знаходиться на півдні, особливо актуальні будуть рулонні жалюзі. Вони захистять кімнату від палючих сонячних променів в спекотний день.

Зимовий сад. В цьому випадку слід врахувати, що прибудова не повинна бути прохідною. Як правило, така веранда не має виходу назовні. Тут провідну роль відіграє вибір рослин, що добре вживаються один з одним, гарне розташування. Можна поставити диванчик і крісла. Крім того, доведеться подбати про утеплення приміщення.