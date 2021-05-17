Як облаштувати відпочинкову зону біля будинку: ідеї та поради
Обирайте за можливості закрите місце, де не буде заважати вітер
Довгоочікуваний садовий сезон вже розпочався, тож саме час облаштувати в себе на подвір’ї відпочинкову зону (або ж оновити наявну). Бажано, щоб таких зон було кілька – з різними функціями: для читання книги, перепочинку між роботою в саду, ранкової кави чи обіду на свіжому повітрі.
Для таких зон меблі можна як придбати, так і змайструвати самостійно із підручних матеріалів. Головне, щоб там було зручно та затишно. «Зелена садиба» пропонує кілька ідей організації відпочинкових зон.
1. Крісло в саду стане чудовим місцем для самостійного відпочинку. Його можна просто розмістити під деревом або ж поставити під аркою з ліан.
2. Гамак також пасуватиме для перепочинку соло – за книгою, роздумами чи обіднього сну в саду або на ґанку.
3. Ліжко – ще кращий (більший) варіант, під накриттям чи в альтанці.
4. Лавка – дерев’яна, цегляна, з палетів. Головне – додати подушок для зручності.
5. Всі попередні варіанти можна зробити у форматі гойдалки – на дереві чи на індивідуальній конструкції.
6. Крім того, їх усі можна облаштувати в альтанках чи перголах, що дозволить проводити тут час не лише за сонячної погоди.
7. Більш масштабну лаунж-зону можна побудувати з цегли, каменю або дерева. Це може бути цілий яскравий міні-будиночок – якщо масштаби вашої ділянки це дозволять.
8. Стіл – як маленький для ранкового кавування, так і великий для обідів чи вечерь у великих компаніях, де можна організувати вечірку під відкритим небом.
Кілька порад, які допоможуть зробити місце для відпочинку в саду по-справжньому затишним:
- Додайте текстиль. Це можуть бути декоративні подушки, навіси, скатертина і навіть килимки. Якщо плануєте бути на вулиці у вітряну погоду або ввечері – покладіть більше пледів.
- Подбайте про захист від негоди. Обирайте за можливості закрите місце, де не буде заважати вітер. Використовуйте тінисті дерева, додайте навіс від сонця та дощу, а для холодної пори можна облаштувати камін. У відпочинковій зоні має бути комфортно як у спеку, так і під час літнього дощу.
- Більше квітів та зелені. Обирайте місця для відпочинку там, де росте велике фруктове дерево, барвисті квіти та інші улюблені садові рослини. На стіл можна додати букет зрізаних квітів або ж декорувати територію квітами у горщиках чи контейнерах.
- Декор і тут має значення. На вулиці теж не варто нехтувати гарними речами. Це можуть бути картини, цікаві вази, посуд тощо.
- Обирайте місце з найкращим краєвидом. Дуже приємно лежачи в гамаку насолоджуватися плодами своєї праці в саду, а не дивитися в похмуру стіну.
- Світло. Не обмежуйтеся для відпочинку тільки світлим часом доби. Навіть найпростіший куточок в саду перетвориться в чарівний, якщо додати туди багато лампочок та ліхтариків.