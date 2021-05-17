У відпочинковій зоні має бути комфортно як у спеку, так і під час літнього дощу

Довгоочікуваний садовий сезон вже розпочався, тож саме час облаштувати в себе на подвір’ї відпочинкову зону (або ж оновити наявну). Бажано, щоб таких зон було кілька – з різними функціями: для читання книги, перепочинку між роботою в саду, ранкової кави чи обіду на свіжому повітрі.

Для таких зон меблі можна як придбати, так і змайструвати самостійно із підручних матеріалів. Головне, щоб там було зручно та затишно. «Зелена садиба» пропонує кілька ідей організації відпочинкових зон.

1. Крісло в саду стане чудовим місцем для самостійного відпочинку. Його можна просто розмістити під деревом або ж поставити під аркою з ліан.

2. Гамак також пасуватиме для перепочинку соло – за книгою, роздумами чи обіднього сну в саду або на ґанку.

3. Ліжко – ще кращий (більший) варіант, під накриттям чи в альтанці.

4. Лавка – дерев’яна, цегляна, з палетів. Головне – додати подушок для зручності.

5. Всі попередні варіанти можна зробити у форматі гойдалки – на дереві чи на індивідуальній конструкції.

6. Крім того, їх усі можна облаштувати в альтанках чи перголах, що дозволить проводити тут час не лише за сонячної погоди.

7. Більш масштабну лаунж-зону можна побудувати з цегли, каменю або дерева. Це може бути цілий яскравий міні-будиночок – якщо масштаби вашої ділянки це дозволять.

8. Стіл – як маленький для ранкового кавування, так і великий для обідів чи вечерь у великих компаніях, де можна організувати вечірку під відкритим небом.

Кілька порад, які допоможуть зробити місце для відпочинку в саду по-справжньому затишним: