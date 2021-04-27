Додати особливого вечірнього шарму і романтики саду може правильне освітлення

Власний дім із садом має безліч переваг: зранку можна випити чашку сніданкової кави, насолоджуючись краєвидом, вдень – сісти на терасі з книгою, а увечері поринути в казкову, спокійну атмосферу. Додати особливого вечірнього шарму і романтики може правильне освітлення.

Dekorin розповідає, як можна зробити оригінальні садові світильники з підручних матеріалів. Хендмейд-світильники допоможуть зекономити, а також дозволять вам самостійно обрати форму, колір, матеріал і варіант освітлення.

Варіанти садових світильників, зроблених власноруч:

з бляшаних банок;

зі скляних банок;

на сонячній батареї;

з дерева;

з бетону;

з ниток.

Як зробити світильник із бляшанки

Для такого світильника знадобляться бляшані банки, гвіздки і молоток, які допоможуть створити візерунок на банках, а також прямокутні дерев’яні балки, які убезпечать бляшанки від деформації під час нанесення візерунку. Контур візерунку спершу на банку можна або нанести безпосередньо фломастером, або перенести спершу на папір, а потім – на банку. Прикріпивши до світильника металевий дріт, його можна перетворити на ліхтар.

Усередину бляшанок з уже пробитими дірочками поставте свічки. Експериментуйте із гвіздками різних розмірів, аби створити неповторний візерунок.

Як зробити світильник зі скляних банок

Прикрасити непотрібні скляні банки можна намистинами, стрічками, квітами та іншими елементами декору, а потім помістити всередину свічки, лампочки чи світлодіоди. Із кількох банок можна сформувати люстру – помістити банки в спеціально зроблені отвори в дерев’яній дошці або ж прикріпити до банок металевий дріт і підвісити їх за допомогою гачків на планку.

Як зробити світильник на сонячній батареї

Для світильника на сонячній батареї знадобиться:

купити накопичувальні лампи на сонячних батареях;

зняти з них верхню частину;

вирізати в кришці банки отвір потрібного розміру;

обмотати клейкою стрічкою лампи по колу;

помістити лампи в отвір у кришці;

закрутити.

За бажання можна зробити додатковий декор світильника – у вигляді гриба чи в морському стилі.

Як зробити світильник з дерева

Існує багато варіантів садових світильників з дерева, наприклад, із пенька та світлодіодної стрічки. Для цього потрібно зробити 4-5 невеликих вертикальних отворів пилкою, куди і помістити світлодіодні стрічки. Також можна вирізати в центрі пенька отвір і вставити в нього накопичувальну лампу чи свічку. Крім того, можна сконструювати світильник із гілок або збити до купи кілька дошок у формі ліхтаря, а всередину помістити свічки.

Як зробити світильник із бетону

Для такого світильника знадобляться лише повітряна кулька, бетон, фарби та свічки. Бетоном потрібно обмазати повітряну кульку, почекати, доки він висохне, після чого – проколоти кульку й обережно дістати, розмалювати отриманий світильник і помістити всередину свічку.

Як зробити світильник із ниток

Такі світильники робляться подібно до світильників з бетону – теж за допомогою повітряної кульки, яку обмазують клеєм та обмотують нитками. Проте в такі світильники бажано не ставити свічки, адже нитки можуть загорітися.