Щоб вода не випаровувалася дуже швидко, бажано робити водойму у затінку

Фонтан або водоспад – прикраса будь-якого саду чи подвір’я. У магазинах можна знайти як вже готові рішення, так і необхідні деталі для створення фонтану власного дизайну. Такі конструкції мають і практичне значення, адже зволожують повітря, а в спекотні дні біля таких оаз буде комфортно та прохолодно.

Який краще обрати фонтан чи водоспад для своєї ділянки та як його облаштувати, розповідає «Зелена садиба».

Занурювальні фонтани можливі, якщо на ділянці є водойма – басейн або декоративний ставок. Занурювальний фонтан – це спеціальна насадка, через яку по трубопроводу подається вода. Він встановлюється у водоймі та бере з нього воду за допомогою спеціальної помпи.

Стаціонарні фонтани або водоспади можна встановити будь-де в саду чи на подвір’ї. Вони мають розпилювач, через який подається струмінь води і падає в чашу. Потужність помпи залежить від типу фонтану. Чим більше потужність, тим вище струмінь.

Фото «Зеленої садиби»

Найкращим місцем для фонтану або водоспаду буде ділянка поблизу альтанки, адже вода додасть прохолоди відпочивальникам. Водночас бажано не розташовувати таку конструкцію поруч з деревами та в інших зонах із сильним забрудненням.

Щоб вода не випаровувалася дуже швидко, бажано робити водойму у затінку. Камені для декору підійдуть будь-які – невеликий бруковий, велика галька, граніт. Ними можна облаштувати бордюр по периметру чаші. Щоб камені виглядали більш привабливо, слід використовувати не більше двох різних порід.

Водні та прибережні рослини допоможуть додати натуральності штучній водоймі. Якщо ви плануєте зробити водну конструкцію з рибками, важливо перевірити, чи вони спокійно переносять шум води.