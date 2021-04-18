Із таких квітів у контейнерах можна створювати неповторні композиції

Аби насолоджуватися весняними квітами якомога довше, варто їх вирощувати не тільки на квітниках, а й у горщиках. Контейнерне вирощування – досить просте, проте забезпечує швидше на кілька тижнів цвітіння та можливість тримати їх у будинку. Єдиний мінус – додаткові витрати на контейнери, проте їх можна зробити і з підручних засобів – старих відер, ванночок, посуду. І виглядатимуть такі мобільні квітники досить оригінально.

«Зелена садиба» розповідає про переваги контейнерного вирощування, а також дає поради, як правильно виростити весняні цибулинні квіти.

1. Швидше цвітіння. Тюльпани, нарциси, крокуси та інші цибулинні квіти можна висадити в горщики ще восени і закопати їх (разом з горщиками) на зиму в землю або поставити в темний, прохолодний підвал чи погріб. Як тільки температура підніметься вище нуля, їх можна дістати, і тоді вони заквітнуть швидше, ніж інші цибулинні в ґрунті. Проте якщо вночі будуть заморозки, квіти варто забрати на ніч у приміщення. Загалом ці конейнери чи горщики можна тримати на балконі та підвіконні і насолоджуватися цвітінням там.

2. Мобільність контейнерів з весняними квітами дозволить прикрасити ними саме ті куточки саду, палісадника, квітників, веранди, які цього найбільше потребують. Крім того, їх можна переставляти з місця на місце мало не щодня.

Оригінальні композиції із цибулинними квітами в контейнерах (фотопідбірка «Зеленої садиби»)

Натомість після закінчення цвітіння такі квіти легко прибрати в непомітне місце, де вони зможуть набратися сили для цвітіння в наступному сезоні. Тому найкращим рішенням буде знову закопати контейнери в землю в саду чи на городі. А коли листя повністю всохне – викопати цибулини і зберігати за всіма правилами до осінньої посадки.

3. Невибагливість. Весняні цибулинні набираються енергії для цвітіння в попередньому сезоні, тому важливий догляд за ними саме після цвітіння. Якщо ви з цим справилися, то гіацинти, крокуси, тюльпани, нарциси в горщиках навесні не принесуть вам ніякого клопоту.

4. Оригінальність. Із таких квітів у контейнерах можна створювати неповторні композиції, комбінуючи їх разом з іншими багаторічниками.