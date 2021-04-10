Активне функціональне освітлення потрібне на ділянці, де збирається для відпочинку родина

Освітлення саду та подвір’я – важливий елемент не лише декору, а й безпеки вашої ділянки. Продумане освітлення дозволить не тільки посидіти в сутінках на терасі, але й погуляти по садовим алейкам, що зробити в темряві фактично неможливо. «Зелена садиба» пропонує 13 оригінальних ідей з фото, як додати світла території біля дому.

Є два види ландшафтного освітлення – функціональне та декоративне. Функціональне освітлення створене для безпечного перебування на подвір’ї та відпочинку у вечірній час чи вночі. У першу чергу, це освітлення садових доріжок – не тільки центральної алеї та вхідної групи, а й менших стежок, якими ви користуєтесь. Активне функціональне освітлення також потрібне і на ділянці, де збирається для відпочинку родина. Освітленню підлягають будь-які перешкоди: підйоми, западини, драбинки та водойми.

Завдання декоративного освітлення:

виділення декоративних елементів саду та улюблених рослин;

створення оптичних акцентів та світових ілюзій;

зонування великих ділянок та візуальне розширення малих;

створення святкової атмосфери.

Деякі елементи освітлення можна зробити і самостійно, сьогодні існує багато вдалих прикладів. Зокрема, світильники зі скляних пляшок або металевих банок.

Освітлення у ландшафтному дизайні повинне бути стійким до будь-яких погодних факторів, вологи та пилу, бути енергоефективними, безпечним та контрольованим без зусиль. Елементи освітлення мають бути призначені саме для вуличного використання.