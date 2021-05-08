На обідньому вуличному столі гарно виглядатиме сервіз, знайдений за безцінь в інтернеті, супермаркеті або у підвалі

Сніданки, обіди та вечері на свіжому повітрі в теплу пору – значна перевага приватного будинку. Проте просто поставити стіл посеред двору не досить. «Зелена садиба» розповідає, як додати обідній зоні під відкритим небом затишку та привабливості.

1. Скатертина

Для святкової вечері, зустрічі із друзями або ж для інших особливих випадків постеліть гарну скатертину. Цей варіант не дуже практичний, проте практична клейонка не створить особливого настрою та затишку. Обирайте бюджетні варіанти скатертин, а дорогі чи родинні реліквії тримайте подалі від вулиці.

Для скатертини в саду можна обрати строкаті, яскраві візерунки, які у інтер’єрі часто виглядають занадто викличними. А на щодень замість скатертини підійдуть спеціальні набори для сервірування столу – текстильні, плетені чи бамбукові.

2. Посуд

На обідньому вуличному столі гарно виглядатиме сервіз, знайдений за безцінь в інтернеті, супермаркеті або у підвалі. На щодень можна купити мінімалістичний набір білого посуду. Головне – не збирайте до купи непотрібний посуд, який між собою не поєднується, а викинути шкода. Нехай естетика вас супроводжує не тільки в домі, а й за його межами.

3. Меблі

Для ефектного обіднього столу не обов’язково мати новісінький комплект меблів від одного виробника. Меблі можуть бути вінтажними, потертими, різними. Кілька акцентних пластикових стільців яскравих кольорів поруч з меблями з інших матеріалів та форм виглядатимуть затишніше, ніж готовий комплект пластикових меблів з садового магазину.

4. Аксесуари

Навіть якщо ваш стіл стоїть біля куща троянд, поставте букет із живими садовими або польовими квітами – вони додають особливу атмосферу в будь-який день. Не обходьте увагою і такі дрібниці, як пляшечки із олією та оцтом, солонки, фруктовий кошик тощо.

5. Освітлення

Обідній стіл у саду виглядатиме більш магічно, якщо додати світло – лампи, ліхтарики, гірлянди. Можна поставити і свічки, проте в цьому випадку варто подбати про техніку безпеки – обрати закриті підсвічники або ж штучні свічки на батарейках.

6. Люстра

Якщо немає можливості зробити робочу люстру, можна облаштувати люстру без світла, адже вона зробить вуличний стіл максимально домашнім. Це може бути, наприклад, вінтажна люстра або плетений абажур, які можна повісити просто на дерево.

7. Подушки та ковдри

Купіть або зшийте різнобарвні подушки та розкладіть їх на стільці і лавки. Якщо плануєте вечерю, розкладіть ковдри та пледи – ввечері може бути прохолодно.

8. Їжа

Не потрібно вигадувати щось складне та подавати багато страв. Зосередьтеся на дарах саду та городу – овочах (гриль, салати, нарізки), зелені, фруктах, ягодах. Додайте просту домашню випічку, декілька закусок, сирів тощо, приготуйте літні напої – лимонад, компот, узвар, квас, нескладні коктейлі.

9. Атмосфера

Найкраща «музика» за містом – це звуки природи, проте можна додати для атмосфери і гарну, спокійну музику. Можна проводити тематичні вечори з друзями – під латиноамериканську музику можна весело потанцювати, приготувати тематичне меню. Для захисту від спеки поставте парасолю, натягніть тент чи тканину.

Якщо ж місце для обіднього столу в саду чи на подвір’ї у вас ще не облаштоване, можна організувати все те саме, але у форматі пікніку. Лиш потурбуйтеся, щоб вашим гостям було зручно сидіти, а їжу – легко їсти в таких умовах. Поруч можна поставити імпровізований шведський стіл, наприклад, із палет або старої тумби, із напоями та частиною закусок.