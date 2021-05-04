Традиційно пішохідні доріжки в саду мають ширину 1,2 м, що дозволяє двом середньостатистичним людям прогулюватися поруч

Садові доріжки можуть збагатити ландшафт вашої ділянки, додати родзинки, романтики старого парку чи таємничості дикої природи. Такі стежки мають розповідати історії, викликати емоції і надихати на прогулянки.

Плануючи такі доріжки, потрібно враховувати багато нюансів – від вартості та якості матеріалів до часу, необхідного на роботу над ними. Dekorin розповідає, які краще обрати форми, розміри та матеріали для ідеальних садових стежок.

Форма:

Серпантин. Змієподібні лінії додають відчуття спокою, оскільки такі форми для природи є органічними. Такі доріжки добре пасуватимуть для просторих ділянок із великими деревами та пишними кущами інтригуючи, що ж заховалося за рогом. Обирайте такий варіант, якщо ваша ділянка дуже велика, поділена на секції, які неможливо оглянути за раз.

Пряма лінія. Такий варіант призначений для швидкого та ефективного скерування людей з одного місця в інше. Він є практичним для дачі чи городу, але може бути занадто банальним для саду, який призначений виключно для відпочинку. Аби пом’якшити надмірну прямолінійність, такі доріжки лишають без бордюрів, а вздовж них висаджують пишні рослини. Також їх можна розбити на секції, між якими буде рости трава чи мох.

Лабіринт. Такий спосіб оформлення ділянки заміняє ходьбу, створюючи візуальні бар’єри, а також зручно розбиває ландшафт на секції, надаючи йому доглянутого вигляду в стилі класичних садів.

Зигзаг. Якщо вам подобаються ідеї фен-шуй – це на 100% ваш варіант. Згідно з японськими традиціями, злі духи не можуть переміщуватися під кутом 90 градусів, тому стежки, викладені таким чином, забезпечують безпеку. Крім того, така форма доріжок надає ділянці медитативного настрою і, як і лабіринт, уповільнює крок, дозволяючи насолоджуватися природою.

Ідеальні розміри

Традиційно пішохідні доріжки в саду мають ширину 1,2 м, що дозволяє двом середньостатистичним людям прогулюватися поруч. Аби по саду могли вільно рухатися люди групами, стежки повинні мати ширину 1,5-2,4 м.

Водночас доріжки на дачі чи маленьких присадибних ділянках можуть мати ширину лише 60-95 см. Та не забувайте, що і на таких просторах вам можуть знадобитися ширші стежки – для переміщення габаритних предметів чи техніки, і така доріжка має бути не тільки просторою, а й більш надійною за інші.

Матеріали:

1. Бетон – найбільш популярний матеріал і найбільш гнучкий, безпечний і невибагливий. Можна залити стежки бетоном, викласти їх цементною плиткою чи використати спеціальну форму для створення доріжок. Для незвичного дизайну такі садові доріжки фарбують у контрастний колір, розбивають на секції або штучно створюють у них тріщини для трави.

2. Камінь або бруківка можуть надати ділянці як класичного, так і сучасного вигляду – залежно від форм і текстур. Як правило, на дачах використовують недорогі породи каменю, наприклад, піщаник чи вапняк, але і вони додають гармонійності ландшафту.

3. Плитка простіша в укладенні, ніж бруківка чи цегла, але може успішно їх імітувати. Крім того, зараз доступні дуже різні та оригінальні за дизайном варіанти, які дозволять створити неповторний вигляд домашнього саду.

4. Гравій – надзвичайно легкий у використанні матеріал. Він гарно виглядає як на пологих схилах, так і на рівних поверхнях, і приємно хрустить під ногами. Важливо тут обрати правильний колір та розмір камінців.

5. Цеглу дуже люблять у Західній Європі, адже вона здатна надати ділянці духу старовини. Такі доріжки – при правильній укладці цегли – є одними з найбільш довговічних. Крім того, червона цегла дуже вдало підкреслює зелень та інші відтінки саду.

6. Дерево – як масив, так і пресовані дошки, – добре підійде для ділянок, де немає прямого контакту з землею. Зазвичай такі доріжки виготовляють у вигляді містків або викладають на гальку, яка виконує функцію дренажу.

7. Мульчу часто використовують на клумбах, проте з нею цілком можна зробити і невибагливі садові доріжки. Як і гравій, вона приємно шурхотить під ногами і зараз доступна в різних кольорах, але на відміну від нього, більш позитивно впливає на довкілля.

8. Комбінований варіант використовують для більш креативного ландшафтного дизайну, поєднуючи різні матеріали, форми, текстури та кольори. Тут важливо правильно підібрати комбінацію, аби вона не була заплутаною та безладною. Найбільш вдалими є поєднання каменю і дерева, кам’яних плит із зеленню між ними, плитки або каменю і гравію.