Під час оформлення літньої тераси потрібно також звертати увагу на загальну стилістику подвір’я та будинку

Відкриті тераси та веранди біля будинків часто будують на місцевості зі складною топографією – наприклад, на похилих ділянках. Вони забезпечують додаткове місце для комфортного відпочинку просто неба.

Як пише Dekorin, тенденція до натуральності та екологічності торкнулася і дизайну приватних будинків та присадибних ділянок, тож у моді лишаються тераси та майданчики, які гармонійно зливаються з природою.

Для облаштування комфортної тераси або відкритої веранди варто звернути увагу на кілька речей:

1. Освітлення – підвісні ліхтарики, світлодіодна підсвітка підлоги, вишукані торшери разом із негабаритними меблями зроблять будь який простір більш інтимним та таємничим.

2. Підвісні меблі – гойдалки, гамаки, підвісні дивани є одними з головних трендів у дизайні терас та веранд, адже ці меблі зручні та їх можна виготовити самостійно.

3. Декоративні перегородки та штори створюють не тільки відчуття приватності і затишку, але і гру світла та тіні. Фіранки, які розвіваються вітром, підвищують рівень комфорту та стиль тераси.

4. Печі і каміни в центрі чи кутку тераси слугуватимуть як для приготування їжі і проведення літніх обідів на свіжому повітрі, так і для довгих вечірніх розмов біля вогню.

5. Рослини допоможуть гармонійно інтегрувати веранду або терасу в природу довкола. Красиві вазони з квітами оживлять підлогу, тоді як ліани підкреслять і захистять периметр майданчика від зайвих поглядів. Так само досить часто зараз відкриті навіси над терасами теж прикрашають ліани та підвісні квіти.

6. Вінтажний декор – настінні тарілки, старовинні вази, світильники, пташині клітки створюють ідеальну атмосферу для безтурботного відпочинку.

7. Яскраві відтінки – оранжеві, червоні, лілові та інші насичені кольори контрастують із зеленню саду та створюють веселу та грайливу атмосферу. Проте застосовувати їх варто дозовано – на меблях, килимах або шторах, які прикрашають терасу.

8. Водойми – найбільш вишукані та сучасні веранди включають міні-басейни, штучні стави, водоспади або вбудовані джакузі.

Під час оформлення літньої тераси потрібно також звертати увагу на загальну стилістику подвір’я та будинку і бажано його дотримуватися. Дуже добре підійдуть для веранди мінімалізм та прованс, але вибір насправді є настільки широким, наскільки дозволяє ваша фантазія.