Досвідчені дачники та агрономи рекомендують не ігнорувати проблему

Мурахи в теплиці – не просто дрібна неприємність. Досвідчені дачники та агрономи рекомендують не ігнорувати проблему. Prostoway розповідає, як безпечно та ефективно позбутися мурах, не нашкодивши рослинам.

Як боротися з мурахами?

Не варто одразу використовувати хімічні засоби, для початку краще спробувати ароматні трави. Вам може допомогти полин, ромашка та деревій. Ці трави потрібно розкласти на місця, де знаходяться мурахи. Рослини можуть бути свіжими або схими, на ваш вибір. Але краще використовувати сухі трави, бо їхній запах буде довше триматися. Якщо ви нарвали свіжих рослин, їх потрібно просушити, а потім розкласти в теплиці.

Також ви можете підв’язати з трав букети та розвісити по всій теплиці. Висока температура всередині швидко підсушить трави. А потім ви можете розкласти їх в тому вигляді як є або перетерти та розсипати по грядках, особливо в місцях скупчення мурах.