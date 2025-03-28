Весняне нашестя: як легко та безпечно позбутися мурах у квартирі
З настанням весни мурахи часто стають небажаними гостями в наших оселях. Express.co.uk розповідає, як ефективно та безпечно позбутися цих комах.
«Ви можете подумати, що одна-дві мурахи не є проблемою, але вони швидко сповістять своїх друзів, що ваш будинок – це місце, де варто бути. Не встигнете ви й оком змигнути, як у вас на кухні може з'явитися ціла колонія. Вбити їх, коли ви їх побачите, недостатньо. Вам потрібно знищити гніздо або попередити мурах-розвідників, щоб вони уникали вашого будинку», – розповідає Кріс Хаттон, експерт зі зберігання та власник магазину Adams Self Store.
За його словами, вам потрібно два інгредієнти – розпушувач та цукрова пудра.
«Цей метод працює так добре, тому що цукор приваблює мурах своїм солодким запахом, в той час, як розпушувач, захований на видноті, виконує брудну роботу. Як тільки мурахи принесуть солодкі ласощі назад у гніздо, вся колонія з'їсть харчову соду, яка є в розпушувачі, що призведе до загибелі гнізда», – розповів Кріс Хаттон.
Як позбутися мурах: покрокова інструкція
Змішайте в мисці розпушувач та цукрову пудру у відношенні 1:1.
Розсипте суміш навколо потенційних стежок мурах та біля точок їх входу і чекайте, поки станеться диво.
Наберіться терпіння – вам знадобиться кілька днів, щоб популяція мурах почала зменшуватись. Не забувайте поступово досипати суміш, коли вона почне закінчуватись.