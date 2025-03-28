З настанням весни мурахи часто стають небажаними гостями в наших оселях. Express.co.uk розповідає, як ефективно та безпечно позбутися цих комах.

«Ви можете подумати, що одна-дві мурахи не є проблемою, але вони швидко сповістять своїх друзів, що ваш будинок – це місце, де варто бути. Не встигнете ви й оком змигнути, як у вас на кухні може з'явитися ціла колонія. Вбити їх, коли ви їх побачите, недостатньо. Вам потрібно знищити гніздо або попередити мурах-розвідників, щоб вони уникали вашого будинку», – розповідає Кріс Хаттон, експерт зі зберігання та власник магазину Adams Self Store.

За його словами, вам потрібно два інгредієнти – розпушувач та цукрова пудра.

«Цей метод працює так добре, тому що цукор приваблює мурах своїм солодким запахом, в той час, як розпушувач, захований на видноті, виконує брудну роботу. Як тільки мурахи принесуть солодкі ласощі назад у гніздо, вся колонія з'їсть харчову соду, яка є в розпушувачі, що призведе до загибелі гнізда», – розповів Кріс Хаттон.

Як позбутися мурах: покрокова інструкція