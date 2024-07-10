Якщо колонія мурах у саду досягла великих масштабів, то вивести їх можна лише хімічними засобами

Як тільки тепліє, одразу з’являються мурахи на ділянці. Ці працьовиті комахи можуть влаштувати собі будинок в будь-якому місці: на грядці, в теплиці, на квітнику, в коренях багаторічних квітів, в пристовбурних колах садових дерев, руйнуючи цим сад.

Методи боротьби з садовими мурахами

Безумовно, найефективнішими засобами знищення шкідливих для господарства комах, є інсектициди, пише «Флористікс».

Якщо колонія мурах у саду досягла великих масштабів, то здобути перемогу в боротьбі за врожай можна тільки хімічними засобами.

Більш щадним до саду є відлякування шкідників рослинами з інсектицидними властивостями.

Пижмо (трав’яниста рослина): з 0,8 кг сухої або 2 кг свіжозібраної рослинної маси, залитої відром води, впродовж двох днів готується настій. Перед використанням його слід прокип'ятити півгодини. Рідку частину настою розбавляють холодною водою у співвідношенні 1:1, після чого в настій-відвар додають 50 г натертого господарського або дьогтьового мила.

Гірчичний порошок: зону поширення мурах потрібно засипати густим шаром сухої гірчиці. Її пилові частинки заповнять систему пор мурашника і змусять шкідників залишити захоплені ділянки.

Петрушка, висаджена навколо рослин, відлякує своїм запахом мурах.

Часник своїм специфічним ароматом теж відлякує мурах. Часниковими стрілками або кашою з зубчиків натирають стовбури дерев.

Народні рецепти

Найпростішою, але найдієвішою отрутою проти мурах визнано борну кислоту. Для приваблення мурах потрібно розчинити 2 склянки цукру в 1 л води й додати туди 5 г борної кислоти. Цим розчином слід обробити мурашник або поверхню ґрунту поблизу рослин, які потерпають від шкідника.

Досвідчені садівники давно використовують у боротьбі проти мурах сік лимона, концентрований розчин лимонної кислоти та розчин оцту (у співвідношенні 1:2 з водою). Кислотні розчини заливають у мурашник, щоб вони просочилися в саму глибину житла комах.

Універсальним засобом проти шкідників, зокрема мурах, вважається харчова або кальцинована сода. На їх основі готується приманка: 100 г двовуглекислого натрію і 100 г цукрової пудри розчиняють у 50 мл води.

Боротьба з мурахами не буде ефективною, якщо після знищення чи вигнання шкідників не проводити регулярні профілактичні заходи.