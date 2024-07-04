Оскільки слимаки люблять вологі й темні місця, не забувайте перевіряти закутки у себе на городі

Останні роки чи не найбільшою проблемою є слимаки. Ці шкідники обгризають все у саду та на городі і значною мірою впливають на урожайність. Щоб не застосовувати хімікати і зберегти рослини, слимаків можна позбутись народними методами.

Способи боротьби зі слимаками

Пастки для слимаків

Добре зарекомендували себе пастки, в які закладають продукти, що приваблюють слимаків, пише «Флористікс»:

пиво: будь-який глибокий посуд заповнюють на 1/3 пивом і закопують у місцях найбільшого скупчення шкідників таким чином, щоби краї посудини ледь височіли над рівнем ґрунту;

кисле молоко або сироватка: пастку готують, як і у випадку з пивом;

листя капусти або бадилля буряка: вечорами по ділянці розкладають листя, попередньо вимочивши його в пиві, в рідких кисломолочних продуктах або в збродженому варенні;

по всьому городу розкладають вологі шматки дерева, картону, фанери, каменів, мішковини. Слимаки люблять такі укриття і ховаються під ними, а коли вони туди сповзуться, можна їх зібрати;

залишки овочів і фруктів: злегка підгнилі продукти розкладають увечері по всій ділянці, а рано-вранці збирають із них слимаків.

Установка перешкод

Перегороджувальні бар'єри розміщують навколо насаджень або по периметру всієї ділянки. Ширина перегороджувальної смуги має бути близько 20 см:

навколо ділянки насипають тирсу, кору, лушпиння злаків, голки сосни, цегляну крихту, золу. Недолік такого бар'єру в тому, що він ефективний тільки в суху та безвітряну погоду;

між грядками розташовують довгі жолоби з водою, в яких слимаки тонуть;

в міжряддях можна розкласти звичайну кропиву: слимаки бояться її дрібних сухих колючок;

розкидані по всій ділянці листя та коріння хрону сильно ускладнюють пересування шкідників;

бар'єр можна створити, насипавши по периметру ділянки смугу з товченої яєчної шкаралупи.

Профілактика проти слимаків

Оскільки слимаки люблять вологі й темні місця, не забувайте перевіряти закутки у себе на городі. Регулярно видаляйте бур'яни, не накопичуйте на ділянці сміття, не допускайте появи куп каміння чи гілок. Слідкуйте за порядком і поза ділянкою, не допускайте захаращеності та гниття рослинних залишків. У разі навали слимаків слід перевірити компостний контейнер: середовище всередині нього ідеальне для розмноження шкідників.