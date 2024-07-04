Як позбутись слимаків без хімії: пастки для шкідників
До теми
-
«З цими слимаками треба боротися всією громадою, поодинці не вийде».
Реальні рецепти від біолога ZAXID.NET
-
На Львівщині масово поширюється новий небезпечний шкідник – самшитова вогнівка.
Як з ним боротися? ZAXID.NET
- Як вберегти капусту від шкідників: профілактика, хімічні засоби та біопрепарати ZAXID.NET
Останні роки чи не найбільшою проблемою є слимаки. Ці шкідники обгризають все у саду та на городі і значною мірою впливають на урожайність. Щоб не застосовувати хімікати і зберегти рослини, слимаків можна позбутись народними методами.
Способи боротьби зі слимаками
Пастки для слимаків
Добре зарекомендували себе пастки, в які закладають продукти, що приваблюють слимаків, пише «Флористікс»:
- пиво: будь-який глибокий посуд заповнюють на 1/3 пивом і закопують у місцях найбільшого скупчення шкідників таким чином, щоби краї посудини ледь височіли над рівнем ґрунту;
- кисле молоко або сироватка: пастку готують, як і у випадку з пивом;
- листя капусти або бадилля буряка: вечорами по ділянці розкладають листя, попередньо вимочивши його в пиві, в рідких кисломолочних продуктах або в збродженому варенні;
- по всьому городу розкладають вологі шматки дерева, картону, фанери, каменів, мішковини. Слимаки люблять такі укриття і ховаються під ними, а коли вони туди сповзуться, можна їх зібрати;
- залишки овочів і фруктів: злегка підгнилі продукти розкладають увечері по всій ділянці, а рано-вранці збирають із них слимаків.
Установка перешкод
Перегороджувальні бар'єри розміщують навколо насаджень або по периметру всієї ділянки. Ширина перегороджувальної смуги має бути близько 20 см:
- навколо ділянки насипають тирсу, кору, лушпиння злаків, голки сосни, цегляну крихту, золу. Недолік такого бар'єру в тому, що він ефективний тільки в суху та безвітряну погоду;
- між грядками розташовують довгі жолоби з водою, в яких слимаки тонуть;
- в міжряддях можна розкласти звичайну кропиву: слимаки бояться її дрібних сухих колючок;
- розкидані по всій ділянці листя та коріння хрону сильно ускладнюють пересування шкідників;
- бар'єр можна створити, насипавши по периметру ділянки смугу з товченої яєчної шкаралупи.
Профілактика проти слимаків
Оскільки слимаки люблять вологі й темні місця, не забувайте перевіряти закутки у себе на городі. Регулярно видаляйте бур'яни, не накопичуйте на ділянці сміття, не допускайте появи куп каміння чи гілок. Слідкуйте за порядком і поза ділянкою, не допускайте захаращеності та гниття рослинних залишків. У разі навали слимаків слід перевірити компостний контейнер: середовище всередині нього ідеальне для розмноження шкідників.