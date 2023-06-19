При великому ураженні саду попелиць одними народними засобами врятуватися складно

Хто з садівників не знає цього маленького шкідника – тлю (або попелицю), яка може за короткий час залишити рослини абсолютно голими. Тлю легко розчавити, адже шкідник дуже повільно пересувається, про те зазвичай комахи утворюють великі колонії, що заселяють верхівки плодових і декоративних садових культур.

Боротьба з тлею на садовій ділянці направлена не просто на фізичне знищення шкідника, а й на запобігання поширенню вірусних захворювань. Попелиця переносить віруси на здорові рослини при пошкодженні покривів листя або бутонів. Продукти життєдіяльності попелиці (медяна роса) – солодка липка субстанція, що забруднює листя, є вхідними воротами для інфікування садових рослин сажистим грибком. А ще солодку медяну падь (медяну росу) просто обожнюють мурашки. Ці комахи розносять попелицю по ділянці, заражаючи здорові рослини. Як боротися з тлею, розповідає GradinaMax.

Методи боротьби з тлею

Боротьба з попелиць повинна починатися не зі знищення шкідників народними або хімічними засобами, а з правильною підготовкою саду до літнього періоду. Деякі дії садівника можуть стримати навалу попелиці на дачну ділянку:

1. Своєчасна санітарна і формуюча обрізка дерев і чагарників в саду – рекомендується своєчасно видаляти з рослин жируючі пагони, прикореневу поросль, зламані та хворі гілки, які можуть стати місцями проживання шкідників.

2. Принаджування в сад корисних комах, що знищують тлю. Розселіть в саду сонечок, дзюрчалок, золотоочок – популяція попелиці різко скоротитися в короткі терміни.

3. Боротьба з попелицями на плодових деревах і чагарниках буде набагато ефективнішою, якщо дотримуватися норм внесення азотних добрив. Не рекомендується порушувати встановлену для садових мешканців агротехніку вирощування.

4. Видалення медяної роси струменем холодної води – прохолодний душ для рослин, заражених попелицею, – це найкраща можливість стримати поширення сажистого грибка. Проводьте частіше огляд садових рослин на предмет виявлення екскрементів попелиці.

5. Посадка на ділянці рослин репелентів для запобігати розселенню попелиці на садових рослинах. Рекомендується висаджувати по периметру ділянки пижмо і деревій. Відлякують тлю з ділянки часник, фенхель, м'ята, череда, кульбаба.

6. Знищення мурашників і садових мурах – це обов'язкова умова для звільнення саду від попелиці. Якщо мурах не чіпати, в короткі терміни вони рознесуть тлю на здорові рослини в саду, що загрожує величезними втратами врожаю і загибелі декоративних культур.

Способи боротьби з попелицею слід вибирати з урахуванням певних обставин, деякі садівники затяті противники хімічних препаратів, тому користуються для позбавлення від шкідника виключно народними засобами. У будь-якому випадку, обробку від попелиці слід проводити в тиху безвітряну погоду, в дні, коли не очікується дощу, туману або сильної роси. Боротьба з тлею на смородині або інших садових культурах за допомогою народних засобів може зажадати триразового повторення обробки рослин.

Народні засоби та хімікати проти тлі

При великому ураженні саду попелиць одними народними засобами врятуватися складно, тому хімію відкидати не варто. Але для алергіків або людей з іншими захворюваннями нічого іншого не залишається, як використовувати проти попелиці перевірені бабусині методи.

Особливо часто для обробки заражених попелиць садових площ використовують такі рецепти:

1. 1 кг трави пижми залити 10 л чистої води, кип'ятити, остудити, процідити. До готового відвару додають мило для кращого прилипання засобу до зелених частин рослин.

2. Взяти по 200 г тютюну і лушпиння цибулі, покласти в місткість з водою – 10 л, кип'ятити 2 години. До гарячого відвару додають часник (до 200 г), після чого остуджують засіб, проціджують і використовують для обробки саду від попелиці.

3. Тютюн (100 г) залити окропом (2-3 л), настояти 2 доби, процідити. Розчин довести до 10 л, додавши холодну воду. Використовувати для обприскування рослин, додавши мило.

Кардинальна обробка рослин від попелиці досягається з використанням хімічних засобів. Зазвичай допомагають позбутися від шкідника «Кінмікс», «Фітоверм», «Фуфанон», «Танрек», «Ф'юрі». Всі засоби застосовують дозовано з урахуванням рекомендацій виробника.