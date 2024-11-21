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Мошки зазвичай з’являються через надмірну вологу в ґрунті

Неможливо не помітити хмару маленьких і надокучливих мошок, що літають над горщиками. Але не поспішайте використовувати хімічні засоби або спреї для боротьби з ними. Експерти з квітникарства розповіли, що потрібно зробити для усунення проблеми, пише Prostoway. Як уникнути цієї проблеми Мошки зазвичай з’являються через надмірну вологу в ґрунті. Щоб запобігти цьому, потрібно зменшити полив та дати ґрунту просихати між поливами. У верхньому шарі ґрунту, ймовірно, є личинки мошок. Якщо періодично розпушувати ґрунт, це не дасть можливість їм розмножуватися. Діатоміт – природний інсектицид. Посипте ним верхній шар ґрунту, щоб мошки не розмножувалися. За потреби замініть верхній шар ґрунту: зніміть 3-4 см старого ґрунту, видаліть його та засипте свіжий.

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