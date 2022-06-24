Чорна попелиця вражає і самі плоди: проколює шкірку та харчується їхнім соком

При вирощуванні томатів городникам доводиться боротися з багатьма шкідниками, і одним з найпопулярніших є чорна попелиця або цикадки, що вражають як помідори в теплицях, так і у відкритому ґрунті. Невеликі комахи дуже швидко розмножуються, послаблюють рослину, знижують урожайність. Як з’являються мошки на томатах, як з ними боротися хімічними препаратами та народними методами, а також про способи профілактики, розповідає AgroMarket.

Особливості чорної мошки

Чорні мошки зимують на рослинних рештках, тож їх непросто помітити. Після висаджування розсади вони перебираються на рослини. На томатах чорна мошка поселяється на звороті листя і харчується клітинним соком. Там же комаха відкладає яйця, з яких через два тижні вилуплюються личинки і починають висмоктувати рослинний сік. Упродовж літа кожна особина відкладає до п’яти кладок з яйцями, і якщо нічого не робити, врожайність суттєво знизиться, як і якість плодів.

При висадці насіння помідора на розсаду також може з’явитися шкідник, якщо використовувати заражений ґрунт. Часом чорну мошку плутають із грибним комариком, який з’являється при вирощуванні розсади на підвіконні: його приваблює вологий ґрунт, у якому він відкладає яйця. Жодної шкоди розсаді грибний комарик не завдає.

При ураженні мошкою листя томатів стає млявим і потім повністю висихає, доросла рослина слабшає, а висаджена розсада взагалі гине. Якщо на кущі вже сформовані плоди, вони повільніше дозрівають, деформуються, стають несмачними, з білими прожилками всередині. Вражає чорна попелиця і самі плоди: проколює шкірку та харчується їхнім соком. Уражена рослина опускає листя, зупиняє зростання, не розвивається.

Хімічні засоби проти чорної мошки

Боротися зі шкідником можна за допомогою сучасних інсектицидів та народними методами. Якщо комах небагато, їх можна просто зібрати або роздавити руками, але при цьому треба оглянути кожен листок, що не завжди зручно при великих посадках.

Позбутися шкідника можна за допомогою фумігатора. При вирощуванні у відритому ґрунті ефективні хімічні препарати «Актара», «Фуфанон», «Актафіт» та інші. Обробляти рослини варто ввечері або рано-вранці. При сильному ураженні, якщо вже є відкладені яйця або з’явилися личинки, обробку виконують 2-3 рази з інтервалом 7-10 днів. Обробка хімічними засобами є ефективним способом боротьби, проте він не підходить у період дозрівання плодів, і тоді застосовують народні методи.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»

Народні способи боротьби з чорною мошкою

Якщо мошки на томатах тільки з’явилися, їх легко змити водою, а потім обприскати ґрунт навколо куща розчином марганцівки. У запущених випадках використовують суху гірчицю, червоний пекучий перець, часник, лушпиння цибулі, золу.

Щоб приготувати робочий розчин з гірчицею, перцем та часником потрібно:

1 пакетик перцю (20 г);

50 г сухої гірчиці;

3-4 зубчики подрібненого часнику.

Усі інгредієнти поміщають у літрову банку, заливають теплою водою, добре перемішують. Настоюють розчин три дні в прохолодному темному місці, потім проціджують, доводять об’єм до 5 літрів і виконують обприскування. Для кращого ефекту в розчин додають 50 мл рідкого мила.

Для приготування розчину з лушпиння цибулі 200 грам лушпиння заливають 3 л гарячої води і настоюють протягом 12 годин. Якщо цибулиння брудне, то його попередньо промивають холодною, проточною водою. Потім розчин проціджують, доводять загальний об’єм до 10 літрів і обприскують кущі томатів.

Також можна приготувати розчин на основі часнику. 200 г зубчиків пропускають через прес, заливають 1 л води кімнатної температури і настоюють протягом 5 днів. Цього концентрату достатньо для приготування 20 літрів розчину, яким обприскують листя та ґрунт навколо рослини.

Зважайте, що народні методи мають короткочасну дію, і якщо пройде дощ, то обробку потрібно повторити. Щоб повністю позбутися шкідника, обробку виконують кожні 10 днів.

Профілактичні заходи:

у ємності з розсадою можна закопати часточки часнику: комахи не переносять його запах, і не будуть селитися поряд;

при посадці розсади витримують відстань між культурами, враховуючи зростання куща;

після прополювання відразу прибирають бур’яни;

не застосовують свіжий гній;

при покупці розсади, необхідно звертати увагу на листя – часто зараження відбувається саме в такий спосіб;

при дозріванні плодів не залишайте ті, що підгнили або зіпсовані птахами, на грядці.

Щоб знизити ймовірність ураження рослин через зовнішні фактори – високу вологість чи сухе повітря – рекомендується висаджувати поруч із томатами рослини, які чорна мошка не переносить. По периметру ділянки з помідорами можна посадити цибулю, часник, календулу. Часто через самопосів посеред городу сходить кріп. Не варто його позбуватися: у парасольках кропу поселяються комахи, які харчуються чорною мошкою.

У закритому приміщенні використовують обкурювання, використовуючи сірчану шашку. Обкурювання в теплицях є хорошим профілактичним способом, а також дозволяє позбутися комах, що вже є.

Аналогічні методи боротьби застосовуються, якщо томати атакували білі мошки. Шкідник також відкладає яйця на нижній частині листя, а помітити його можна по білому нальоту на верхній поверхні.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»