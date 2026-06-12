Проти Тімура Вахрамєєва запровадили санкції ЄС ще у листопаді 2025 року

Президент України Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти росіян. Серед них опинився суддя з Москви Тімур Вахрамєєв, причетний до увʼязнення журналістки Вікторії Рощиної, закатованої в полоні, повідомили у пресслужбі Офісу президента у пʼятницю, 12 червня.

36-річний Тімур Вахрамєєв увійшов до списку з 29 людей та 17 компаній, проти яких запровадили санкції України. Частина зі списку – це судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та в окупованому Криму. Вахрамєєв з листопада 2023 року призначений суддею Басманного районного суду.

«Тімур Вахрамєєв системно ухвалює політично мотивовані рішення проти цивільних українців і бійців добровольчих підрозділів. Він сприяв повній ізоляції незаконно затриманих українських журналістів і причетний до ув’язнення Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні», – повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Вахрамєєв також відомий своїми рішеннями на користь Росії проти світових компаній. Зокрема, за його вироками суд оштрафував Apple за невидалення «забороненого контенту», Google та Wikimedia за публікації «фейків» про російсько-українську війну.

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До слова, Євросоюз запровадив санкції проти Вахрамєєва ще в листопаді 2025 року. За даними ЄС, він відповідальний за катування та загибель 15 увʼязнених у російських СІЗО.

Окрім російських суддів, до санкційного списку увійшли російські пропагандистські медіа та їхні керівники, зокрема «Газєта.Ру», «Лєнта.Ру». Також санкції запровадили проти Спілки журналістів Росії.

Нагадаємо, журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованій території в серпні 2023 року. У травні 2024 року міністерство оборони Росії підтвердило, що її утримують в полоні. 19 жовтня 2024 року Вікторія Рощина померла в СІЗО №3 міста Кізел Пермського краю РФ.

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У квітні 2025 року тіло Вікторії Рощиної повернули до України. На тілі журналісти виявили сліди катувань. Звільнений українець на псевдо «Бритва», який перебував у полоні разом із журналісткою, розповів, що Рощину систематично били за «неправильну поведінку».

У серпні 2025 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику СІЗО №2 у Таганрозі Алєксандру Штоді, який організував катування, тортури, побиття та приниження Вікторії Рощиної. Росіянину загрожує до 12 років позбавлення волі.