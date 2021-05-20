Урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України проходитимуть три дні – 22, 23 і 24 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції, присвяченій двом рокам його каденції.

За його словами, 22 серпня будуть нагороджувати відзнаками великих українців: це буде щорічна премія для тих, хто прославляє Україну за кордоном.

23 серпня будуть підняті величезні прапори по всій Україні і залишаться там назавжди. Тоді ж відбудеться перший саміт з деокупацію півострова Крим, який пройде у Львові. За словами президента, на «Кримську платформу» приїдуть багато представників різних країн, будуть підписані важливі документи. На саміт запрошено президентів, прем'єри і міністрів закордонних справ різних країн.

24 серпня, безпосередньо на День незалежності, відбудеться військовий парад до 30-річчя незалежності. За словами Зеленського, він пройде на воді в Одесі і на суші в Києві. Також до України 24 серпня привезуть першу Конституцію Пилипа Орлика.

Окремо Зеленський презентував логотип 30-річчя незалежності України.

Логотипом 30-річчя незалежності України буде квітка, яка розцвітає.