Швеція передала Україні копії Конституції Пилипа Орлика
Оригінал конституції привезуть на День незалежності
Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України.
«Одна з трьох копій вже зранку була виставлена у фоє Верховної Ради. Друга буде перебувати в Офісі президента. Третя – в Конституційному суді після його оновлення і перезавантаження», – розповів глава держави.
За його словами, до тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Цей документ, а також булаву гетьманів Пилипа Орлика та Івана Мазепи всі охочі зможуть побачити в Софійському Соборі.
Водночас схоже на те, що оригінал Конституції Пилипа Орлика Україні передадуть не назавжди. Під час пресконференції 20 травня Зеленський казав, що цей документ «досить тривалий час буде в Україні».
Також Зеленський у день 25-річчя Основного закону України вшанував пам’ять творця першої української Конституції – гетьмана Пилипа Орлика. Глава держави поклав квіти до його монумента в Києві.
Конституція Пилипа Орлика
Конституція Пилипа Орлика, або Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького - пам'ятка української політико-філософської та правової думки. Є конституційним договором гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права і обов'язки усіх членів Війська. Укладений 5 квітня 1710 року.
Від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко. Повинен був бути ратифікований шведським королем Карлом XII, в разі його перемоги в Північній війні. Написаний латиною і староукраїнською мовою. Складається з преамбули та 16 статей.
Конституція була чинною чотири роки, коли Пилип Орлик і Військо Запорозьке боролися за землі Гетьманщини. Збережено документ староукраїнською мовою в Москві та латиною у Швеції.