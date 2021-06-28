Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції України.

«Одна з трьох копій вже зранку була виставлена у фоє Верховної Ради. Друга буде перебувати в Офісі президента. Третя – в Конституційному суді після його оновлення і перезавантаження», – розповів глава держави.

За його словами, до тридцятої річниці Незалежності України вперше за 311 років в Україну потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Цей документ, а також булаву гетьманів Пилипа Орлика та Івана Мазепи всі охочі зможуть побачити в Софійському Соборі.

Водночас схоже на те, що оригінал Конституції Пилипа Орлика Україні передадуть не назавжди. Під час пресконференції 20 травня Зеленський казав, що цей документ «досить тривалий час буде в Україні».

Також Зеленський у день 25-річчя Основного закону України вшанував пам’ять творця першої української Конституції – гетьмана Пилипа Орлика. Глава держави поклав квіти до його монумента в Києві.

Конституція Пилипа Орлика

Конституція Пилипа Орлика, або Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького - пам'ятка української політико-філософської та правової думки. Є конституційним договором гетьмана Війська Запорозького Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом, який визначав права і обов'язки усіх членів Війська. Укладений 5 квітня 1710 року.

Від усієї старшини та козацтва конституцію Орлика підписав кошовий отаман Кость Гордієнко. Повинен був бути ратифікований шведським королем Карлом XII, в разі його перемоги в Північній війні. Написаний латиною і староукраїнською мовою. Складається з преамбули та 16 статей.