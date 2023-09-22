Ілько Лемко у кліпі гуляє центром Львова, їздить трамваєм та навчає дітей

Гурт Kalush записав нову версію пісні Скрябіна «То є Львів» і зняв на неї кліп. Музиканти зробили сучасне аранжування, залишили вокал Андрія Кузьменка, додавши свій куплет, який виконує Олег Псюк. Цим треком гурт анонсував міні-альбом, записаний разом з легендами української музики. У кліпі «То є Львів» знявся відомий львівський краєзнавець Ілько Лемко.

Музику для пісні Скрябіна «То є Львів», яка вийшла 2013 року в альбомі «Добряк», аранжували, до слів додали один куплет, який виконує Kalush. У ньому згадується лісотехнічний університет, який закінчив соліст Kalush Олег Псюк, а також є фраза про сучасні реалії: «Як ти там в комендантський час дрімучий?».

«"То є Львів" – перша композиція з цього альбому. Мені захотілось надати нового дихання пісні Скрябіна "То є Львів", щоб про неї не тільки всі згадали, а щоб вона була на слуху, як у старшого покоління, так і у нового», – зазначено в описі треку, оприлюдненого 22 вересня.

У кліпі показано кадри центра Львова, його пам’яток та знакових місць, зокрема кафе «Вірменка». Також там є сцени з наукової бібліотеки ЛНУ і правничої гімназії. Головним героєм є львівський краєзнавець та рок-музикант Ілько Лемко. Він також повідомив, що записав для пісні гітарну партію.

«Мені запропонували роль у кліпі. То такий ідеальний образ львів’янина. Крім того, мені захотілося зіграти невеличкий солячок. Я його зіграв, їм сподобалося, вони додали. Це невеликий шматок, кілька нот на соло-гітарі. Мене аж записали в автори музики. Є вклад і музичний, і такий», – розповів ZAXID.NET Ілько Лемко.

Він також зазначив, що кліп зняли у Львові за один день, 13 вересня, зйомки тривали 14 годин – з 6:30 до 20:30. Знімальна група була з Києва.

Kalush зазначив, що міні-альбом разом з легендами української музики вийде 3 листопада. Наступні пісні гурт пообіцяв анонсувати найближчим часом.