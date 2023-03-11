Метою проекту є відтворити життя міста за допомогою його звуків

Автори проекту «Як звучить світ… Україна» Євген та Наталія Синельникові четвертий випуск присвятили Львову. Разом з композитором та музичним продюсером Євгеном Філатовим вони відтворили сучасне життя львів’ян та переселенців, а також зміни, які відбулися у місті від початку війни.

У відео звучить орган та раритетне, врятоване від окупантів, фортепіано, давня ліра, зроблена сучасним майстром Гордієм Старухом, та труба міського сурмача з Ратуші. Звучання музичних інструментів доповнюють звуки трамвая, кінної карети, вуличних музикантів, яким додали електронного саунду.

«Для багатьох Львів – це площа Ринок, ратуша, оперний театр, парк Франка та багато інших місць, відомих кожному туристу та гостям міста. І, звісно, ми не оминули всім знайомих звуків, притаманних Львову. Але хотілося ще показати ті позитивні зміни, які дійсно надихають, викликають щиру повагу та віру у світле завтра. Навіть у часи смутку і скрути українці не здаються, продовжують щось будувати, створювати нове, допомагати ближньому, розвиватися. Це круто, це мотивує рухатися, жити не тільки заради себе, а й задля кращого майбутнього нашої держави», – зазначили автори проекту.

Послухати трек (42:13) та переглянути, як тривала робота над його записом, можна на YouTube-каналі «УкрЮтюбПроєкт».

У попередніх випусках проекту «Як звучить світ… Україна» Євген Філатов створив треки для Верховини, Одеси та Чернігова, попереду ще робота у Києві та Харкові. У кожному місті команда працює чотири дні.