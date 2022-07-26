Ярослав Сімків виконує мелодію Taps, якою прощаються із полеглими військовими

Львівський сурмач Ярослав Сімків вже понад десять років виконує мелодію міста з вікна Ратуші. У час війни він має іншу почесну місію – віддавати останню шану загиблим Героям. Під час поховальної церемонії військовослужбовців Ярослав Сімків виконує мелодію Taps, якою у різних країнах прощаються із військовими.

Ярослав Сімків грає на трубі вже понад 50 років, із 1978 року працював у військовому оркестрі. У львівській ратуші працює сурмачем з 2011 року. Раніше впродовж дня він грав мелодію міста. Її написав композитор Юрій Ланюк і вперше її виконали у 2011 році на День міста Львова.

Коли почалася пандемія коронавірусу, частоту виконання мелодії скоротили. Тепер, в час війни, її можна почути двічі на день – о 12:00 та о 18:00 (на вихідних ще й о 15:00).

Однак вже впродовж п’яти місяців, відколи розпочалася повномасштабна війна, міський трубач, крім основних обов’язків, проводжає в останню путь загиблих українських Героїв. Він виконує мелодію Taps, яка традиційно звучить на військових похоронах у США та інших країнах.

Ця мелодія лунає під час кожної міської церемонії прощання із загиблими Героями. «Вона дуже підходить для вшанування пам’яті і героїзму наших захисників. Але для мене це дуже важко. Я граю майже із закритими очима», – відзначає музикант.

«Тапс» — це мелодія, яку виконують під час церемоній підняття прапора та на військових похоронах Збройних сил США, згодом запозичена іншими країнами. Офіційна військова версія виконуться на горні або трубі.