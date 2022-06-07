На площі Ринок відбулася церемонія прощання з героєм війни Антоном Величком

У Львові започаткували міську церемонію прощання із загиблими на війні героями війни. У вівторок, 7 червня, львів’яни вийшли на площу Ринок, якою прямувала похоронна процесія, щоб вшанувати героя Антона Величка.

Як повідомили у мерії, відтепер у Львові діє нова церемонія прощання з усіма загиблими захисниками.

Мешканців і гостей міста закликають під час руху похоронної процесії виходити на вулицю і віддати шану полеглим Героям. Також на час похоронів мерія просить утриматися від проведення розважальних заходів чи святкувань.

Сьогодні Львів попрощався із героєм, львів'янином Антоном Величком, який загинув у бою із російськими загарбниками поблизу Авдіївки Донецької області. Чин похорону відбувся в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, а поховали військовослужбовця на Личаківському кладовищі.

Антон Величко (01.08.1986-23.05.2022) – уродженець міста Ковдора Мурманської області. Із 2000 року мешкав у Львові. Навчався у середній загальноосвітній школі №68 м. Львова. Захоплювався бадмінтоном. Мріяв вступити до лав Національної гвардії України. У мирний час працював у сфері логістики у ТОВ «Джаст Ін». Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації був задіяний у гуманітарному штабі, організованому в приміщеннях компанії. Згодом пішов добровольцем на війну. Служив на посаді навідника відділення охорони взводу охорони роти охорони військової частини А4007. Виконував бойові завдання на території Донецької області.