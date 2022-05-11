Любомир Савчук загинув 9 травня на Луганщині

Під час боїв у Попасній на Луганщині у понеділок, 9 травня, загинув слідчий територіального управління ДБР Львова 32-річний Любомир Савчук.

Як повідомили у ДБР, у 2014 Любомир Савчук у складі 24-ї механізованої бригади імені Данила Галицького виконував бойові завдання на Луганщині. З початком повномасштабного вторгнення Росії він працював над виявленням диверсійних груп на території Львівщини, а згодом пішов добровольцем на фронт у ту ж 24-ту залізну бригаду.

В теруправлінні ДБР Львова, в якому Любомир Савчук працював майже з початку його створення, він розслідував військові злочини та факти хабарництва. До ДБР чоловік працював у прокуратурі Львівської області, де також висловили співчуття з приводу його смерті.

Окрім того, про загибель Любомира Савчука повідомили в управлінні спорту Львівської області та в Асоціації футзалу Львівщини, адже він успішно виступав на позиції воротаря у футзальних командах «Інкогніто», Прокуратура Львівської області, ДБР-Львів та AdvocaTeam.

Фото з Facebook

У загиблого військового залишились дочка, дружина, батьки.