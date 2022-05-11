Поранення і травми дістали 1697 військовослужбовців

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у протистоянні з агресором загинув 501 військовослужбовець Національної гвардії України. Поранення і травми дістали 1697 військовослужбовців. Про це повідомив начальник оперативного управління штабу управління Нацгвардії Олексій Надточий, пише сайт «Бабель».

За його словами, бійці Нацгвардії беруть участь в операціях у Донецькому, Слобожанському, Південнобузькому районах та східній частині Таврійського операційного району. Крім того, нацгвардійці прикривають кордон із російським сателітом Білоруссю.

Нагадаємо, що у середині квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що з 24 лютого загинули 3 тис. українських військовослужбовців. Точні втрати поки невідомі.

Натомість кількість загиблих російських військових на війні в Україні сягнула 26350.