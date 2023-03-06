Організатори фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» оприлюднили попередні результати підсумків 2022 року і назвали призерів у номінації «Найкраще фото регіонів України». Найкращою світлиною Львівської області, поданою на конкурс, стала робота Вадима Постернака – купол каплиці Боїмів. Про це повідомили на сайті конкурсу 6 березня.

«Фото інформативне, вигідно і повно презентує частину інтер’єру пам’ятки. По різкості, світлу та перспективі хороше», – прокоментувала світлину членкиня журі Яна Тимошенко. Її колега Наталія Шестакова зазначила, що це «якісна презентація усього комплексу декору купола».

Світлина Вадима Постернака, яка перемогла у номінації найкращих регіональних фото

Каплиця Боїмів, що розташована на площі Катедральній у центрі Львова, є пам’яткою національного значення, один з найкращих зразків пізнього Ренесансу. Її збудували у XVII ст. як сімейну усипальницю знатного роду Боїмів. Після початку війни каплицю, як і більшість найцінніших пам’яток Львова, закрили спеціальними конструкціями для захисту від можливих пошкоджень.

Вадим Постернак вже неодноразово бере участь у конкурсі і отримує відзнаки. Серед 4964 пам’яток Львівської області за час проведення конкурсу вже були сфотографовані 4157 (83%). У 2022 році 52 конкурсанти завантажили 889 світлин 375 об’єктів (із них 14 — подані на конкурс уперше). Переможців загального кункурсу оберуть згодом.

Wiki Loves Monuments («Вікі любить пам’ятки») – фотоконкурс пам’яток культурної спадщини, що проводиться у близько 50 країнах світу регіональними відділеннями Фонду Вікімедіа, в тому числі в Україні – громадською організацією «Вікімедіа Україна». Мета конкурсу – зібрати фотографії усіх пам’яток культурної спадщини світу і розмістити їх на сторінках Вікіпедії.

Нагадаємо, цього року Україна не братиме участі у міжнародній частині конкурсу «Вікі любить пам’ятки» через допуск до нього фото російських пам’яток. Однак попри повномасштабну війну та заборону на участь у конкурсі світлин, зроблених після 23 лютого, українська вікіспільнота посіла четверте місце за кількістю завантажених фото серед 40 країн-учасниць.