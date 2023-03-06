Найкращою світлиною Львівщини 2022 року обрали фото каплиці Боїмів
Фотоконкурс «Вікі любить пам’ятки» назвав призерів номінації «Найкраще фото регіонів України»
Організатори фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» оприлюднили попередні результати підсумків 2022 року і назвали призерів у номінації «Найкраще фото регіонів України». Найкращою світлиною Львівської області, поданою на конкурс, стала робота Вадима Постернака – купол каплиці Боїмів. Про це повідомили на сайті конкурсу 6 березня.
«Фото інформативне, вигідно і повно презентує частину інтер’єру пам’ятки. По різкості, світлу та перспективі хороше», – прокоментувала світлину членкиня журі Яна Тимошенко. Її колега Наталія Шестакова зазначила, що це «якісна презентація усього комплексу декору купола».
Світлина Вадима Постернака, яка перемогла у номінації найкращих регіональних фото
Каплиця Боїмів, що розташована на площі Катедральній у центрі Львова, є пам’яткою національного значення, один з найкращих зразків пізнього Ренесансу. Її збудували у XVII ст. як сімейну усипальницю знатного роду Боїмів. Після початку війни каплицю, як і більшість найцінніших пам’яток Львова, закрили спеціальними конструкціями для захисту від можливих пошкоджень.
Вадим Постернак вже неодноразово бере участь у конкурсі і отримує відзнаки. Серед 4964 пам’яток Львівської області за час проведення конкурсу вже були сфотографовані 4157 (83%). У 2022 році 52 конкурсанти завантажили 889 світлин 375 об’єктів (із них 14 — подані на конкурс уперше). Переможців загального кункурсу оберуть згодом.
Wiki Loves Monuments («Вікі любить пам’ятки») – фотоконкурс пам’яток культурної спадщини, що проводиться у близько 50 країнах світу регіональними відділеннями Фонду Вікімедіа, в тому числі в Україні – громадською організацією «Вікімедіа Україна». Мета конкурсу – зібрати фотографії усіх пам’яток культурної спадщини світу і розмістити їх на сторінках Вікіпедії.
Нагадаємо, цього року Україна не братиме участі у міжнародній частині конкурсу «Вікі любить пам’ятки» через допуск до нього фото російських пам’яток. Однак попри повномасштабну війну та заборону на участь у конкурсі світлин, зроблених після 23 лютого, українська вікіспільнота посіла четверте місце за кількістю завантажених фото серед 40 країн-учасниць.