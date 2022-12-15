Умовою конкурсу було подавати довоєнні фото, чого Україна дотрималася, але допуск світлин Росії є неприйнятний для українців

Український організаційний комітет проекту «Вікі любить пам’ятки» вирішив не брати участь у цьогорічному конкурсі і не подаватиме українські фото на міжнародний етап. Причиною такого рішення є допуск до міжнародного конкурсу фотографій пам’яток культурної спадщини з Росії.

«Ми вважаємо неприйнятним участь у міжнародному конкурсі світлин країни, яка веде проти України війну і вбиває тисячі українців, а також систематично руйнує та викрадає українські пам’ятки культури, архітектури, археології. Окрім того, російська війна позбавила українські фото рівних умов у змаганні – українські учасники конкурсу працювали з багатьма обмеженнями, накладеними війною (безпекові ризики, перебої зі зв’язком і транспортом)», – пояснили своє рішення українці.

Оргкомітет наголосив, що хоч фото України і не будуть представлені на міжнародному етапі, та все ж конкурс в Україні відбувся – попри війну і вимушене обмеження подавати фото, зроблені до 24 лютого 2022 року.

«Вікісховище та Вікіпедія поповнилися майже 14 тисячами світлин української культурної спадщини, які висвітлюють понад 5,3 тисячі пам’яток; зокрема 351 пам’ятку, проілюстровану вперше за історію фотоконкурсу», – зазначили організатор проекту в Україні.

Результати українського конкурсу і переможців у номінаціях оголосять невдовзі.