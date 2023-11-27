Кам’яна баба стояла на кургані біля села Сторожове, що пережило окупацію

Українські військові та волонтерка з Польщі, яка їздить на схід України з гуманітарною допомогою, врятували з-під обстрілів кам’яну скульптуру приблизно ХІ-XIII ст. Пам’ятку перевезли за 1200 км – до Львова, де її реставрують скульптори.

Половецька баба стояла на кургані за 5 км від ворожої території, на околиці села Сторожове на Донеччині, яке ЗСУ звільнили у червні. У неї влучив ворожий снаряд, від якого тисячолітня скульптура розлетілася на десятки уламків.

До Львова скульптуру привезла польська волонтерка Ольга Соляр, яка сама є реставраторкою каменю. Вона їздить на схід із гуманітарною допомогою і випадково натрапила не пошкоджену пам’ятку. Жінка розповіла, що бабу евакуйовували зі Сторожової могили на Бердянському напрямку фронту в Приазов’ї. Її допомагали рятувати українські військові з 128 бригади ТрО.

Військові допомагали волонтерці вивозити пошкоджену скульптуру (скрін з відео Ольги Соляр)

«Я натрапила на її фрагменти випадково. Розуміючи її цінність, попросила військових з тероборони Дніпра, щоб вони допомогли її вивезти. Евакуація тривала два дні. Допомогли військові з позивними “Бача”, “Квадрат” і “Лях”. Хлопці розуміють, що війна Росії проти України ведеться за не лише за територію. Це війна за самоусвідомлення, культуру, мову і власну історію. Тому наражаючи своє життя на небезпеку, ми вивезли ці фрагменти з лінії обстрілу», – розповіла Ольга у відео, яке оприлюднила за підсумками успішної операції порятунку.

За сприяння художника Тараса Беняха скульптура потрапила у руки досвідчених фахівців з реставрації каменю. Над її відовленням працюють львівські скульптори під керівництвом Олега Капустяка.

Скульптура створена із каменю пісковика, за стилістикою це половецька баба і датується приблизно ХІ-ХІІІ століттями. Різновиди таких антропоморфних скульптур розрізняють за територією, звідки вони походять. На тій частині стояли половецькі баби, каже Олег Капустяк, і це – найімовірніше фігура воїна, який стояв на кордоні, охороняв свої землі і відлякував ворогів. Однак теперішні наші вороги влучили у нього.

Половецька баба зі Сторожевих могил на Донеччині до руйнування

«Близько 30-40 уламків вже зібрали. Якщо вони великі, важкі, то даємо спеціальні шпильки і клеїмо на спеціальний клей, на який волога, атмосфера не впливає. Ще залишилося зібрати приблизно стільки ж. Ми їх складаємо, щоб отримати принаймні силует. А далі будемо думати, чим доповнювати великі втрати реставраційним розчином. Щоб туди не потрапляв бруд, пилюка, вода, щоб скульптура жила», – пояснив ZAXID.NET процес рестраврації Олег Капустяк.

На місці, де стояла баба на кургані, ще залишилась нижня частина скульптури. Вона масивна, важка, щоб її евакуювати, треба спецтранспорт, зазначає Олег Капустяк.

Скульптори працюватимуть над відновленням пам’ятки ще щонайменше два тижні. Після реставрації її планують експонувати – можливо, у львівському музеї Пінзеля або й в інших містах. А після перемоги – повернути додому.

Олег Капустяк відновлює скульптуру (фото Ольги Соляр)

Кам’яна баба, яку врятували волонтери і військові, стояла на вершині кургану «Сторожові могили» у Великоновосілківській громаді Волноваського району Донеччини. Такі кам’яні скульптури у степах Приазов’я встановлювали кочові племена. 3000 років тому їх створювали скіфи, а вже у пізніших століттях, ХІ-ХІІІ, – половці. У часи Російської імперії їх масово почали вивозити у Росію, де експонують у музеях та приватних колекціях. Від початку великої війни відомо також про пошкодження скульптур баб біля Ізюма, їх спершу закрили щитами, а потім перевезли до Харкова.

Одну із найбільших експозицій таких скульптур раніше зібрав Парк-музей антропоморфних стел і половецьких кам’яних статуй у Луганську. Місто від 2014 року окуповане, і зараз невідома доля колекції скансену.