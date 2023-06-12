Сили оборони звільнили Сторожове у Волноваському районі Донецької області, а також підтвердили звільнення села у Запорізькій області. На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни не проводять евакуацію після підриву дамби на Каховській ГЕС, однак використовують кадри евакуації українських рятувальників та видають їх за свої. ГУР попередило про підготовку росіянами теракту на хімічному заводі в Криму.

ZAXID.NET підсумовує 474 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Окупанти обстріляли Оріхів на Запоріжжі: три керовані авіабомби ворога влучили по території міста. Зруйновано приватні будинки, є жертви. На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни не проводять евакуацію після підриву дамби на Каховській ГЕС, однак використовують кадри евакуації українських рятувальників та видають їх за свої.

Сили оборони звільнили Сторожове у Волноваському районі Донецької області, а також підтвердили звільнення села Новодарівка Запорізької області. Населений пункт деокупували ще 4 червня.

Українська розвідка повідомляє, що російські окупанти мінують завод «Кримський титан», що в Армянську на півночі Криму. Теракт на цьому підприємстві означатиме техногенну катастрофу, адже на заводі є близько 200 тонн технологічного аміаку.

Україна отримає ще п'ять систем протиповітряної оборони Patriot від США. Компанія Raytheon Technologies, яка займається виробництвом систем, планує передати ППО до 2024 року.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 12 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 216 180 військових. Також було знищено: