Російські окупанти мінують завод «Кримський титан», що в Армянську на півночі Криму. Теракт на цьому підприємстві означатиме техногенну катастрофу, адже на заводі є близько 200 тонн технологічного аміаку. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутності води у Північно-Кримському каналі, процеси виробництва на заводі «Кримський титан» в Армянську порушені до критичного рівня. Відновлення роботу у належному режимі росіяни вважають неможливим.

Водночас, інженерні підрозділи армії РФ впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

На холодильному обладнанні «Кримського титану» використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

2 червня влада Херсонщини попередила про ймовірну підготовку військами РФ провокації на хімічному заводі на півночі Криму. Керівник ОВА Прокудін стверджував, що російська армія завезла на територію заводу «Кримський титан» вибухівку і мінують територію.