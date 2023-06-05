Виставка у Львові буде тривати впродовж місяця, а потім ікони повезуть в інші міста

У львівському гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла виставили ікони, які врятували від знищення українські військові у Бахмуті. Виставка, яку відкрили 5 червня, триватиме місяць, потім вона помандрує іншими містами, розповів ZAXID.NET настоятель храму о. Тарас Михальчук.

Військові знайшли чотири ікони у майже вщент знищеному місті Бахмут. Як розповіли у ЛОР, військовослужбовці підрозділу швидкого реагування «Шквал» групи Сил спеціальних операцій отримали наказ облаштувати спостережний пункт в будинку, де міг базуватися ворог. Після огляду однієї зі зруйнованих під час артобстрілу квартир багатоповерхівки бійці побачили ікону.

«Виходили та наткнулися на цю найбільшу ікону, рамка якої стирчала з-під завалів. Я кажу: друже “Шаміль”, ми напевно знайшли ікони. Ми почали діставати їх і так знайшли. Напередодні Великодня ми принесли її туди, де базувалися. Більшість з нас віряни. І під час свята ікона була для нас духовним підсиленням бойового духу» , – розповів про знахідку військовий з позивним «Лютий».

Військові , які знайшли ікони у зруйнованій квартирі в Бахмуті (фото ЛОР)

Бійці спецпідрозділу «Шквал» відсвяткували з цими образами Великдень, а тепер привезли до Львова. Одна з ікон була пошкоджена, її відреставрували.

Реставратор Арсен Шпак розповів, що це ікони XIX-XX століття – Богородиця Одигітрія в металевому (латунному) окладі й в дерев’яному футлярі, Спаситель Світу, виконаний у техніці кольорової хромолітографії, Спас-Патократор в латунному окладі й в дерев’яному футлярі й ікона на металі «Знамення», що зображає Богородицю-заступницю і до якої молилися у часи лихоліття.

«Цінність цих ікон в тому, що вони врятовані з міста, де точаться жорстокі бої. Це також символ незламності й це об’єкт культурної спадщини. Агресія росії нищить все на своєму шляху. І твори мистецтва не є винятком, а подекуди є пріоритетом для нищення. За даними ЮНЕСКО, за зиму 2023 року було знищено 240 об’єктів культурної спадщини, з яких 105 релігійних – храми, костели тощо», – пояснює реставратор Арсен Шпак.

Отець Тарас закликає не тільки оглядати ікони, а й молитися до них за наших захисників (фото ЛОР)

Знайдені ікони військові передали до Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла. Настоятель Тарас Михальчук уточнив, що ікони у церкві можна буде оглянути впродовж місяця. Потім їх військові хочуть експонувати в інших містах України та за кордоном.

«Військові з цими іконами пережили дуже складні моменти. Вони їх знайшли на початку квітня, а змогли вийти звідти і повернутися буквально нещодавно. Захисники залишили нам їх на постійно, але також дали згоду на те, що ікони будуть мандрувати й іншими локаціями, бо є запит від наших друзів з різних міст і навіть з-за кордону», – пояснив ZAXID.NET о. Тарас Михальчук.

У гарнізонному храмі виставка буде щонайменше місяць.