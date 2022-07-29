На знахідки натрапили випадково, будуючи захисні укріплення на лінії фронту

Захисники Слов’янська, будуючи захисні конструкції, натрапили на археологічні знахідки. Вони відкопали в окопі тисячолітні жорна, кераміку, знаряддя праці. Знахідки передадуть в місцевий краєзнавчий музей.

Як розповів військовий Віталій Киркач-Антоненко, ручні кам’яні жорна знайшли під час копання окопів. За попередніми висновками краєзнавців, вони датуються IX-XIII століттям, хоча остаточні висновки –за професійними істориками.

«Коли наші побратими дізналися, що ми передаватимемо жорна до Слов’янського краєзнавчого музею, то віддали нам свої знахідки, під зобов’язання передати усе у музей. І це дуже цікаві артефакти. Хлопці відкопали серп, сокиру, тесло, ручку від скриньки та ніж, котрі датуються приблизно тією ж добою, що і жорна», – пояснив Віталій Киркач-Антоненко.

Попередньо знахідки відносять до салтівської культури, що існувала переважно в лісостепу й степу у період Хозарського каганату. Вона датується приблизно 700-1000 роками нашої ери.

Віталій Киркач-Антоненко розповів ZAXID.NET, що артефакти знайшли неподалік пам’ятки археології салтівської культури, тому й з ідентифікацією періоду не виникло проблем. Краєзнавці і друзі-археологи також підтвердили давність знахідок.

«У нас, в Слов’янську і довкола, археологи знаходили багато артефактів різних періодів і культур: і хозарські, і сокири та печатки Київської Русі. В давнину торгові шляхи зі сходу на захід пролягали цими землями, багатими на річки. Тут багато городищ і курганів. В тих курганах потім козаки варили селітру», – зазначив Віталій Киркач-Антоненко.

Інші військові знаходили у цій місцевості дверні клямки XVIII-XIX ст, німецькі скоби часів Другої світової і навіть цілий людський кістяк. А потім пішла кераміка хозарської доби, приблизно VII-X ст. Всі ці речі потім опрацюють фахівці, згодом вони поповнять Слов’янський краєзнавчий музей.