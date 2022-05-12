Античні атефакти передали одеським археологам для подальшого дослідження

Одеські бійці тероборони, будуючи укріплення, в окопі знайшли стародавні амфори. Знахідки датуються V-IV століттям до н. е. Глиняний посуд вцілів, його передали в археологічний музей.

Про випадкові знахідки 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси повідомила у середу, 11 травня.

«В одному зі структурних підрозділів бригади під час проведення фортифікаційних робіт військовослужбовцями були знайдені стародавні амфори датовані приблизно 4-5 сторіччям до н.е. Рішенням командира 126 обр ТрО старовинні артефакти були передані співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до величної колекції музею», – повідомили на сторінці бригади у Facebook.

Як видно з фото, бійці знайшли дві цілі амфори та уламки іншого посуду. Ймовірно, це спадщина древніх греків, які в цей період будували поселення на чорноморському узбережжі. За свідченнями істориків, у V столітті до н. е. на місці сучасного центру Одеси існувало стародавнє грецьке поселення — «Гавань Істріан».

фото 126 бригади ТрО Одеси

Додамо, що це не перша випадкова археологічна знахідка в Україні в час воєнних дій. У березні захисники Дніпра під час земляних робіт виявили ліпний горщик доби бронзи. Цінний артефакт поповнив колекцію місцевого музею.