Вартість незадекларованого товару – близько 600 тис. грн

Львівські митники виявили контрабандні ігрові приставки, які мешканець Тернопільшини не задекларував і намагався перевезти в Україну без сплати мита. Консолі Sony PlayStation вартістю 600 тис. гривень приховали в мікроавтобусі Mercedes-Benz.

Контрабанду виявили у понеділок, 29 січня, у пункт пропуску «Грушів – Будомєж».

«Для проходження митного контролю водій – 31-річний житель Тернопільської області, обрав смугу “зелений коридор”, чим заявив про відсутність товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Однак, оглядаючи транспортний засіб, працівники митниці виявили ігрові консолі Sony PlayStation», – повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Серед незадекларованого товару було 28 нових та 50 користованих приставок, а також аксесуари до них. Орієнтована вартість товару – 600 тис. гривень.

Мешканець Тернопільщини не вказав, що перевозить товар (фото Львівської митниці)

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол за ч.2 ст. 471 (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами), що передбачає штраф в розмірі 30% вартості цих товарів.