Водій намагався перевезти системи Starlink, заховавши їх поміж сумок з особистими речами

У понеділок, 15 січня, у пункті пропуску «Шегині-Медика» львівські митники затримали 40-річного водія мікроавтобуса, який намагався перевезти без декларування 30 систем зв’язку Starlink на суму понад 600 тис. грн. Товар вилучили, водію загрожує штраф.

Як розповіли у Львівській митниці, 40-річний мешканець Івано-Франківської області повертався з Польщі мікроавтобусом Mercedes-Benz через пункт пропуску «Шегині-Медика». Під час проходження митного контролю водій задекларував лише особисті речі.

Незадекларований товар вилучили на кордоні (фото митниці)

Оглядаючи автомобіль, працівники митниці виявили в багажному відділенні незадекларований товар – 30 супутникових систем зв'язку Starlink standard kit на суму понад 600 тис. грн.

За цим фактом митники склали адмінпротокол за недекларування товарів (ч.2 ст. 471 МКУ). Порушнику загрожує штраф у розмірі 30% від вартості цих товарів.