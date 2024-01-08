Вартість систем супутникового зв’язку - 250 тис. грн

На Буковині з Румунії в Україну намагалися ввезти незадекларовані системи супутникового зв’язку Starlink. Пристрої митники спільно з прикордонниками виявили під час огляду вантажного буса на пункті пропуску «Дяківці – Раковець». Попередня вартість систем супутникового зв’язку склала близько 250 тис. грн.

Ввезти на територію України Starlink намагалася жителька Чернівецької області. Жінка керувала вантажним бусом марки Mercedec-Benz Sprinter 316 CD. Під час проїзду 7 січня в зону митного контролю пункту пропуску «Дяківці – Раковець» буковинка обрала «зелений коридор». Працівникам митниці жінка пояснила, що їде з Румунії в Україну в приватних справах і нічого незадекларованого не везе.

«Для оформлення громадянка надала контрольний талон для проходження митного контролю по “зеленому коридору”. Проходження такої процедури означає, що людина через митний кордон України везе товари, які не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони», – повідомили в Чернівецькій митниці в понеділок, 8 січня.

Starlink вилучили на склад митниці

Однак, під час ретельного огляду автомобіля митники виявили незадекларовані та не пред’явлені до митного контролю системи супутникового зв’язку Starlink. Пристрої переховували у вантажному відділенні. Загалом їх було виявлено 10 комплектів. Попередня вартість систем супутникового зв’язку склала 250 тис. грн. Starlink вилучили на склад митниці.

Працівники Чернівецької митниці відносно водійки, яка перевозила у вантажному бус Starlink, запровадили справу про порушення мирних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Якщо провину українки доведуть, то вона повинна сплатити штраф в розмірі вартості пристроїв, а товар буде вилучено в користь держави.