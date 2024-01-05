Сокира, яку вилучили київські митники

Київські митники виявили у трьох посилках чотири сокири старовинні сокири без топорища. Відправлення прямували з Дніпропетровщини до США. Про це у п’ятницю, 5 січня, повідомили у Київській митниці.

У декларації відправник вказав, що сокири декоративні. Втім, митники помітили, що предмети старовинні і відправили їх на експертизу до Національного військово-історичного музею України. Фахівці встановили, що це – автентичні старовинні сокири з кричного заліза археологічного походження. Вони виготовлені за допомогою ручного кування та ковальського зварювання з використанням технологій доіндустріального періоду. У сокир досі гострі леза, які зберегли первинну конфігурацію, і мають сліди часткової реставрації.

«Найбільшу з виявлених сокир, довжиною 20,5 см, визначено як сокиру доби козацтва, під умовною назвою “горбач”. З одного боку полотна на ній проставлене майстрове клеймо. Вік артефакту – XVI-початок XVII ст. Цю важку робочу сокиру пов’язують з лісорубними або теслярськими роботами», – йдеться у повідомленні.

На думку експертів, дві менших сокири – теслярські. Фахівці вважають, що вони належать до доби Київської Русі – X-XIII ст. Судячи з конструкції сокир (подовжений вирізний обух та відтягнуте донизу лезо), ймовірно, їх могли використовувати також як бойову зброю.

Щоб вивезти з України за кордон культурні цінності потрібне відповідне свідоцтво від міністерства культури України. Такого дозволу відправник митникам не надав.

Працівники Київської митниці склали протокол про порушення митних правил стосовно громадянина, який відправив старовинні сокири за кордон.

Сокири вилучили до винесення судом рішення у справах.

У Київській митниці також нагадали, що предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі України.