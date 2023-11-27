Раніше Україна домоглася в суді повернення «скіфського золота», таким чином воно не потрапить до рук окупантів

Артефакти з чотирьох музеїв Криму, які перебували в Нідерландах на виставці, коли росіяни у 2014 році окупували півострів, повернулися в Україну. Експонати «Скіфського золота» зберігатимуть в Національному музеї історії України до деокупації Криму, повідомили прес-служба музею у понеділок, 27 листопада.

Як повідомляється, майже десять років Україна судилася за їхнє повернення, а музеї в окупованому Криму, на балансі яких раніше зберігалися експонати, судовий процес програли. Музей Алларда Пірсона передав експонати до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму.

Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років.

Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук зазначив, що «Скіфське золото» повернули після десяти років судових процесів в Нідерландах.

«Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекцій кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу «скіфського золота»

У 2014 році понад дві тисячі експонатів з кримських музеїв вивезли на виставку в Амстердам. Після окупації Криму Росія та Україна сперечалися про приналежність колекції. У колекції більше ніж 2 тисячі експонатів загальною вартістю понад мільйон євро. Після завершення експозиції 19 об’єктів, серед яких легендарні золоті меч і щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Решта ж зібрання – 565 музейних предметів та 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже 1,5 млн євро, стала предметом суперечки.

Київ на суді наголошував, що за українським законодавством усі музейні експонати перебувають у власності держави, а музеї є лише тимчасовими розпорядниками. На боці України була і конвенція ЮНЕСКО від 1970 року, згідно з якою кожна суверенна держава має право вивозити або не вивозити, забороняти відчуження та повертати з виставок будь-які культурні цінності, якщо вважає такі дії незаконними.

9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів постановив, що «скіфське золото», яке роками було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуте Україні.

22 листопада стало відомо, що Нідерланди скасували борги України за зберігання «скіфського золота». Музей Алларда Пірсона не стягуватиме 100 тис. доларів за зберігання українських колекцій впродовж дев’яти років.