Україна домоглася в суді повернення «скіфського золота», таким чином воно не потрапить до рук окупантів

Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердама у жовтні 2021 року щодо «скіфського золота» – його треба передати Україні, а не кримським музеям, на чому наполягали російські окупанти. Своє Рішення суд ухвалив 9 червня.

Суд зміг ухвалити, що Україна має законний інтерес у захисті своєї культурної спадщини.

Раніше музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного суду щодо рішення Апеляційного суду, однак Верховний суд відхилив цю скаргу. Тому судова тяганина завершилася. Музей Алларда Пірсона в Амстердамі має передати мистецькі цінності державі України, а не музеям Криму.

Що відомо про справу «скіфського золота»

У 2014 році понад дві тисячі експонатів з кримських музеїв вивезли на виставку в Амстердам. Після окупації Криму росія та Україна сперечалися про приналежність колекції. У колекції більше ніж 2 тисячі експонатів загальною вартістю понад мільйон євро. Після завершення експозиції 19 об’єктів, серед яких легендарні золоті меч і щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Решта ж зібрання – 565 музейних предметів та 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже 1,5 млн євро, стала предметом суперечки.

Київ на суді наголошував, що за українським законодавством усі музейні експонати перебувають у власності держави, а музеї є лише тимчасовими розпорядниками. На боці України була і конвенція ЮНЕСКО від 1970 року, згідно з якою кожна суверенна держава має право вивозити або не вивозити, забороняти відчуження та повертати з виставок будь-які культурні цінності, якщо вважає такі дії незаконними.

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення винесли на підставі конвенції ЮНЕСКО.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від окупаційної влади Криму апеляцію на це рішення суду. Там вважають, що «скіфське золото» має зберігатися на окупованому півострові. Як зазначає «Бабель», у жовтні 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України відвести суддю через його звʼязки з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про упередженість під час розгляду справи, а у жовтні 2021 року Апеляційний суд Амстердама ухвалив передати «скіфське золото» Україні.

Більше про справу «скіфського золота читайте у нашій статті «Окуповане та депортоване золото».