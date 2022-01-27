Раніше суд в Амстердамі ухвалив рішення про повернення Україні скіфського золота

Окупаційна адміністрація Криму подала касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення скіфського золота в Україну. Про це повідомили в громадській організації «Крим SOS».

Окупанти встигли подати апеляцію в останній день.

«Ну що ж, скіфське золото поки що постоїть в Амстердамі. Вчора, в останній можливий день для подання апеляції, так звані кримські „музеї“ встигли подати касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення скіфського золота в Україну. Боротьба триває», – йдеться у повідомленні.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар відреагувала на подання касаційної скарги музеями окупованого Росією Криму до Верховного суду Нідерландів на рішення щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні.

«Ми не здивовані, що російський окупант хоче продовжити свою брудну гру, щоб якнайдовше затягнути судовий процес, який уже триває сім років. Але хоч би скільки це тривало в часі, ми продовжимо захист своїх інтересів. Ми готові втретє довести приналежність артефактів до музейного фонду України вже у Верховному суді Королівства Нідерланди», – написала Джеппар на своїй сторінці у Facebook 27 січня.

Як інформував ZAXID.NET, 26 жовтня Апеляційний суд в Амстердамі ухвалив рішення про повернення Україні скіфського золота.

Президент Володимир Зеленський прокоментував це рішення так: «Спочатку повернемо скіфське золото, а потім і Крим».