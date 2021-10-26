Нідерландський суд ухвалив рішення про повернення Україні скіфського золота
Експонати виставки «Крим. Золотий острів у Чорному морі» повернуться в Україну
Культура — Юрій Братюк, 0 0
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У вівторок, 25 жовтня, апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення повернути колекцію скіфського золота на територію України. Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Йдеться про понад 565 предметів з музейного фонду України, які перебувають на території Королівства Нідерландів. Здебільшого це археологічні знахідки, вартість колекції становить близько 10 млн євро.
У квітні Україна під час засідання апеляційного суду закликала не допустити порушення Конвенції ЮНЕСКО 1970 року шляхом передачі культурної спадщини України державі-агресору.
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