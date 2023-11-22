Раніше Україна домоглася в суді повернення «скіфського золота», таким чином воно не потрапить до рук окупантів

Міністерство культури та музей Алларда Пірсона (археологічний музей Амстердамського університету) в Нідерландах домовились про повернення «скіфського золота» в Україну. При цьому борги за зберігання артефактів впродовж майже 9 років скасували, повідомило Міністерство культури й інформаційної політики України у середу, 22 листопада.

Документ підписали т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв та виконувач обов’язків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Вірмен.

Музейні предмети включають колекції Кримських республіканських установ «Центральний музей Тавриди», «Керченський історико-культурний заповідник», «Бахчисарайський історико-культурний заповідник» та Національного заповідника «Херсонес Таврійський».

З 2014 року вони експонувалися на виставці «Крим – золотий острів у Чорному морі» у Нідерландах.

Керівник Мінкульту висловив вдячність Музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом 9 років, а також за рішення Нідерландської сторони не стягувати витрати за зберігання музейних експонатів.

«Дякуємо партнерам з Міністерства юстиції, МЗС України, юридичним радникам «Bergh Stoop & Sanders N.V.» та Посольству України в Нідерландах за державну позицію та професійний супровід справи, а також Національному музею історії України за сприяння процесу», – зазначив Карандєєв.

Що відомо про справу «скіфського золота»

У 2014 році понад дві тисячі експонатів з кримських музеїв вивезли на виставку в Амстердам. Після окупації Криму Росія та Україна сперечалися про приналежність колекції. У колекції більше ніж 2 тисячі експонатів загальною вартістю понад мільйон євро. Після завершення експозиції 19 об’єктів, серед яких легендарні золоті меч і щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Решта ж зібрання – 565 музейних предметів та 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже 1,5 млн євро, стала предметом суперечки.

Київ на суді наголошував, що за українським законодавством усі музейні експонати перебувають у власності держави, а музеї є лише тимчасовими розпорядниками. На боці України була і конвенція ЮНЕСКО від 1970 року, згідно з якою кожна суверенна держава має право вивозити або не вивозити, забороняти відчуження та повертати з виставок будь-які культурні цінності, якщо вважає такі дії незаконними.

Як інформував ZAXID.NET, 9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів постановив, що «скіфське золото», яке роками було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуте Україні.