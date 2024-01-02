Контрабанду затримали на територїі пропускного пункту «Порубне»

На Буковині суд оштрафував львів’янку за контрабанду 23 тисяч літрів спирту. Жінка намагалася вивезти незаконну продукцію під виглядом автомобільного омивача для скла через прикордонний пункт «Порубне». Загальна вартість незаконного товару скала – понад 725 тис. грн. Однак митники спільно з прикордонниками виявили, що рідина має не характерний для омивача запах та колір, а спеціалісти в лабораторії підтвердили, що в п’ятилітрових банках знаходився етиловий спирт. В суді жінка свою провину визнала.

Правоохоронці встановили, що обвинувачена працювала керівницею лабораторії виробництва та контролю якості ТОВ «Лінкс Лабораторії» в місті Стрий Львівської області. На початку вересня 2023 року жінка отримала від знайомих велику партію спирту етилового, який був запакований під виглядом «Засіб проти обмерзання «SAS».

«На території приватної лабораторії 14 вересня цей спирт відвантажили у вантажний автомобіль Volvo FH та напівпричеп Koegel. Після цього водій з товаром поїхав до пункту «Порубне» Чернівецької митниці. Там ділки планували пройти митний контроль і через Молдову доправити контрабанду в Болгарію. Правоохоронці встановили, що водій вантажівки не знав, що під виглядом “Засобу проти обмерзання “SAS” здійснює транспортування незаконно виготовленого спирту», – йдеться у рішення Глибоцького районного суду від 22 грудня.

Під час обшуку автомобіля на буковинській митниці прикордонники виявили 32 піддони, на кожному з яких розміщено 144 ПЕТ-пляшки по 5 літрів кожна. Загалом було вилучено 23 тисячі літрів етилового спирту, який переміщували під виглядом «зимової рідини для склоомивача».

Під час досудового розслідування обвинувачена за участі захисника та прокурора уклала угоду про визнання винуватості.

Глибоцький районний суд визнав жінку винною і присудив їй штраф в розмірі 136 000 гривень. Також жінка повинна сплатити майже 1000 гривень за проведення експертизи. Весь товар правоохоронці вилучили, а за рішення суду його конфіскували в дохід держави.