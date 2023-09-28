Митники виявили, що колір і запах не відповідає стандартам автомобільного омивача

На Буковині митники спільно з прикордонниками виявили чоловіка, який намагався під виглядом автомобільного омивача вивезти через українсько-румунський кордон понад 4,5 тисячі пляшок спирту. Вартість вантажу загалом склала понад 725 тис. гривень. На чоловіка оформили протокол, а вантаж конфіскували.

У пункті пропуску «Порубне-Сірет» на кордоні з Румунією 27 вересня митники спільно з прикордонниками проводили перевірку вантажного автомобіля. У супровідних документах до вантажу зазначалося, що водій має перевезти через кордон пляшки з автомобільних омивачем, а країна місця доставлення – Болгарія. Загалом чоловік перевозив 4608 пляшок, місткістю по 5 літрів кожна.

«Відповідно до митної декларації, в автомобілі знаходився товар "Зимова рідина для склоомивача готова, засіб проти обмерзання". Втім, під час огляду митники виявили, що колір та запах не відповідають склоомивачу. Виявилось, що у транспортному засобі переміщувався чистий спирт (96 градусів), без будь-яких домішок», – повідомили в Державній митній службі України в четвер, 28 вересня.

Експерти підрахували, керівник підприємства намагався вивезти з України спирт загальною вартістю понад 725 тис. гривень.

За фактом спроби перевезти контрабанду відносно директора фірми, яка відправила незаконний вантаж, митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі 100% вартості товару та конфіскацію товару на користь держави.