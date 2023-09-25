Правопорушники заплатять штраф в розмірі понад 175 тис. грн

На Буковині в понеділок, 25 вересня, на кордоні з Румунією митники виявили незадекларовані мобільні телефони компанії Apple останньої моделі. Техніку намагалася пронести українка та громадянин США. Загалом митники та прикордонники вилучили 8 iPhone 15 Pro Max.

Незадекларований товар правоохоронці виявили на пропускному пункті «Порубне – Сірет». Кордон громадянка України та громадянин США переходили пішки і вибрали смугу «зелений коридор». Прикордонникам пояснили, що їдуть в Україну у приватних справах, а товарів, які підлягають декларуванню, не мають.

«Під час митного контролю та перевірки речей митники виявили в багажі жінки і чоловіка незадекларовані мобільні телефони iPhone 15 Pro Max торгової марки Apple», – повідомили в Чернівецькій митниці в понеділок, 25 вересня.

За попередньою оцінкою загальна вартість тимчасово вилучених мобільних телефонів складає 584 000 грн. Працівники Чернівецької митниці відносно українки та громадянина США склали протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі 30 відсотків вартості цих товарів. Загалом чоловік і жінка змушені будуть сплатити понад 175 тис. гривень.