Незадекларовані Iphone 15 вилучили

У понеділок, 25 вересня, в пункті пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Польщею львівські митники зупинили 33-річного водія BMW, який намагався перевезти 33 смартфони Apple найновішої моделі iPhone 15 Pro без сплати митних платежів.

Як розповіли у Львівській митниці, 33-річний водій з Львівщини перетинав кордон у пункті пропуску «Рава-Руська-Хребенне» легковиком BMW. Він вказав у декларації, що переміщує лише особисті речі.

Однак під час огляду автомобіля працівники митниці спільно з прикордонниками виявили незадекларований товар – 33 смартфони марки Apple модель iPhone 15 Pro. Гаджети нові та в упакуванні.

Контрабандні гаджети перевозив водій BMW у сумці серед особистих речей (фото митниці)

Крім того, ще два iPhone 15 Pro Max митники знайшли серед особистих речей в автомобілі Opel, який їхав з Польщі через пункт пропуску «Шегині».

Незадекларовані товари тимчасово вилучили. Орієнтовна вартість гаджетів – близько 2,2 млн гривень. За цими фактами скалали адмінпротоколи за недекларування товарів (ч.2 ст.471 МКУ).

Нещодавно американська компанія Apple на традиційній вересневій презентації показала нову лінійку смартфонів iPhone 15. У Львівській митниці уточнили ZAXID.NET, що сьогодні вперше вилучили контрабандні Iphone 15.