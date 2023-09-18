Найстаріша монета була з 1817 року

Співробітники Люблінської митниці у пункті пропуску Гребенне на українсько-польському кордоні викрили незвичайний спосіб контрабанди. 68-річна пасажирка автомобіля, що поверталася зі Львова, сховала під одягом 670 золотих монет. Разом вони заважили 5 кг чистого золота. Їхню вартість судовий експерт оцінив у 1,5 мільйона злотих (12,6 млн грн за курсом НБУ). Українську ділянку кордону у Раві-Руській вона перетнула безперешкодно.

Виявилося, що монети мають не лише матеріальну, а й історичну цінність.

«Всі монети були виготовлені із золота. Більшість походить з XIX та XX століть, зокрема це монети Угорського королівства, французькі, бельгійські та швейцарські франки, австрійські корони та британські суверени», – повідомляє PolsatNews.

Дев’ять монет викарбувані до 1850 року і мають історичну цінність. За висновками експертів, найстарішою монетою були 20 франків 1817 року із зображенням короля Людовіка XVIII. Інші 661 монет були валютним золотом, викарбувані після 1850 року.

Крім того, деякі монети досі є законним платіжним засобом. Решта – так звані інвестиційні монети, що розглядаються як спосіб інвестування капіталу.

68-річна жінка, в якої виявили контрабанду, зізналася та подала заяву про добровільне взяття на себе відповідальності. Вона пояснила, що монети купила у Львові у подруги.

У повідомленні не зазначається дати, коли митники викрили контрабанду, як і національності контрабандистки.

Як наголошує польська митна служба, незалежно від вартості монет, кожну з них необхідно декларувати. Жінка заплатила 50 тис. злотих штрафу та покрила витрати на провадження, включаючи висновок експерта. Валютні золоті монети їй повернули.