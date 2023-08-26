Ринкова вартість контрабандного бурштину становить близько 47 тис. злотих (понад 400 тис. грн)

Польські митники виявили контрабанду понад 23 кг бурштину в легковому авто українця, який успішно перетнув українську сторону кордону. За даними окружної податкової адміністрації у Любліні, вартість вилученого бурштину становить близько 47 тис. злотих (понад 415 тис. грн).

Як вказано у повідомленні окружної податкової адміністрації у Любліні за 25 серпня, українець їхав у Польщу на легковому авто через пункт пропуску «Угринів – Долгобичув». Він успішно пройшов перевірку на українській стороні кордону, однак поляки виявили у авто понад 23 кг необробленого бурштину.

Українець заховав бурштин у порожнинах під сидіннями в авто (фото KAS)

Ринкова вартість контрабандного бурштину становить близько 47 тис. злотих (понад 400 тис. грн). Українець заховав бурштин у порожнинах під сидіннями в авто. За цим фактом порушили кримінальне провадження, а контрабанду вилучили.